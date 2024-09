Koncert w przerwie meczu Super Bowl co roku jest uważany za jedno z największych wydarzeń muzycznych w Stanach Zjednoczonych.

Rok temu sportowe wydarzenie uświetnił Usher, nazywany przez niektórych Królem R&B. W trakcie swojego występu zaprosił na scenę takich wykonawców jak Alicia Keys, Jermaine Dupri, H.E.R., will.i.am., Lil Jon, Ludacris oraz Sonic Boom of the South.