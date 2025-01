Drake pozwał Universal Music. Utwór Kendricka miał zniszczyć jego karierę

Początkowy pozew Drake'aw stronę Universal Music Group (UMG) i Spotify dotyczył sztucznego promowania utworu Kendricka Lamara "Not Like Us". Kanadyjczyk wycofał go jednak i złożył kolejny wymierzony tylko w UMG.

Złożony 15 stycznia w sądzie federalnym w Nowym Jorku pozew sugeruje, że wydanie oraz promocja "Not Like Us" jest przykładem "przedkładania korporacyjnej chciwości nad bezpieczeństwo i dobrostan jego artystów".

Drake wraca z kolejnym pozwem w stronę Universal Music Group

Według informacji opublikowanych przez The Guardian, Drake twierdzi, że UMG umyślnie zatwierdziło oraz promowało utwór Kendricka Lamara, którego celem było "przekazanie konkretnego, niepodważalnego i fałszywego zarzutu, że Drake jest przestępcą i zasugerować, że społeczeństwo powinno w odpowiedzi zwrócić się do wymiaru sprawiedliwości".

Raper zwrócił również uwagę na okładkę utworu przedstawiającą jego posiadłość w Toronto, na której znajdują się znaczniki mające na celu identyfikację domów przestępców dopuszczających się wykorzystywania nieletnich. W pozwie wspomniana jest również strzelanina, do której doszło dwa dni po premierze wspomnianego kawałka.

Adwokat Drake'a, Michael J Gottlieb pracował przy głośnej sprawie z 2016 roku potocznie nazywanej "Pizzagate".

Na ten moment wytwórnia nie odniosła się do pozwu rapera.

Wcześniejszy pozew, który został przez Drake'a wycofany sugerował, że UMG i Spotify miały zawyżać liczbę odtworzeń "Not Like Us", będące pierwszym dissem (utworem atakującym innego rapera) w historii, który zdobył ponad miliard odsłuchów na Spotify.

