Festiwal w Opolu 2025: Znamy zwycięzcę konkursu "Debiuty"! [RELACJA NA ŻYWO]

Nie bez powodu Opole od ponad sześćdziesięciu lat uważane jest za muzyczne serce Polski. To właśnie tutaj, w legendarnej scenerii Amfiteatru Tysiąclecia, od 1963 roku odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki - wydarzenie, które przez dekady kształtowało oblicze polskiej estrady.

Amfiteatr w Opolu, stał się miejscem, gdzie spotykają się największe gwiazdy i młode talenty, a występ na jego scenie to spełnienie marzeń niemal każdego polskiego artysty. Przez 62 lata festiwal był świadkiem premier, powrotów legend i narodzin nowych gwiazd, łącząc różne pokolenia słuchaczy.

Tegoroczna edycja - trwająca od 12 do 15 czerwca - zapowiada się wyjątkowo, łącząc tradycję z nowoczesnością. Pierwszy dzień poświęcony jest młodym debiutantom oraz powrotowi hip-hopu do opolskiej publiczności w formie specjalnego koncertu "Hip-hop. Jedno podwórko", który jest pierwszym tego typu wydarzeniem w historii festiwalu.

To tradycyjnie jeden z najważniejszych momentów festiwalu - dla młodych artystów ogromna szansa, by zaistnieć na dużej scenie, dla publiczności - okazja, by odkryć przyszłe gwiazdy.