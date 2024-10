17 października, o godzinie 18:00, światło dzienne ujrzał najnowszy singiel Zenka Martyniuka "Zabiorę Ciebie". Piosenka zapowiadana była jako prawdziwa muzyczna uczta, pełna energetycznych brzmień, które z łatwością porwą do tańca każdego fana. I tak też się stało. Zenek zaprezentował charakterystyczny dla siebie styl , jednocześnie dodając do całości nutę nowoczesnego brzmienia . Tekst piosenki zachowany został w tematyce kosmicznej. Król disco polo śpiewa o chwilach z bliską osobą, gwieździstym niebie, planetach, zachodzie słońca oraz romantycznej wyprawie we dwoje.

Wraz z pojawieniem się w serwisach streamingowych nowej piosenki Martyniuka, w sieci opublikowano futurystyczny teledysk. Można go obejrzeć za pośrednictwem serwisu YouTube. W klipie król disco polo wcielił się w wyjątkową rolę - został astronautą. Na potrzeby produkcji Zenek wskoczył w niecodzienny strój i zaprezentował się fanom w całkiem innej odsłonie. Scenerią klipu jest siedziba rodem z NASA. W rytm energetycznej piosenki oglądamy spektakularny start rakiety, emocjonujących się pracowników agencji lotów kosmicznych, a także... grającego na gitarze Zenka Martyniuka. W niektórych scenach król disco polo obejmuje się z pewną astronautką. Wyśpiewuje romantyczny tekst piosenki do pięknej kobiety u swojego boku, choć z pewnością kieruje go do swojej żony, Danuty.