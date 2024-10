Skolim ma w swoim dorobku przeboje takie jak " Moja dama ", " Dziewczyno piękna ", " Palermo ", " Temperatura " oraz " Wyglądasz idealnie ", dzięki któremu w 2022 roku udało mu się podbić internet. Klip do tego utworu zdobył ponad 207 milionów wyświetleń w serwisie YouTube oraz otrzymał certyfikat potrójnej diamentowej płyty.

Liczne odsłuchania kawałków Skolima przekładają się również na liczbę fanów, którzy chętnie przybywają na jego koncerty. Według doniesień serwisu ShowNews za jeden koncert Skolimowski może otrzymać nawet 40 tysięcy złotych. Do przychodów należy doliczyć również gażę za grę w serialu oraz bycie jurorem programu Polo TV "Disco Star". Młody, bo zaledwie 28-letni wokalista, posiada w swoim sklepie internetowym masę gadżetów, sygnowanych jego wypromowanym pseudonimem. Jak się okazuje, produkty te nie należą do najtańszych.

W internetowym sklepie można kupić bluzy i koszulki, kubki, czapki, a nawet leżaki, parawany plażowe oraz perfumy. Cena leżaka to 175 zł, za koszulki i bluzy należy zapłacić od 85 do 269 złotych. Koszt parawanu, często intensywnie poszukiwanego w okresie letnim, wynosi 189 zł, kubki znajdziemy po 45 zł, zaś w ręczniki i czapki zaopatrzymy się, wydając tym samym 99 zł. Cena miniaturowej podobizny Skolima to 149 zł, zaś aby otrzymać prywatne pozdrowienia od artysty, szczególnie popularne w dobie TikToka, należy zapłacić 169 zł.