Teresa Werner poznała swojego męża przy okazji omawiania ubezpieczenia na życie. "To właściwy mężczyzna"

"Od pierwszego momentu, gdy spotkałam Wiesława, wyczułam, że to właściwy dla mnie mężczyzna. Uważał, że jestem dla niego nieosiągalna. Dopiero później, po dłuższej znajomości przekonał się, że mogę odwzajemniać jego uczucie" - wyznała Teresa Werner w wywiadzie dla "Na żywo".

Ze swojego pierwszego, nieudanego związku Teresa Werner ma jedyną córkę Joannę Garbos . Kobieta ma obecnie 43 lata i nie da się ukryć, iż urodę zdecydowanie odziedziczyła po swojej mamie. Zawodowo Joanna zdecydowała się na obranie zupełnie innego kierunku - kobieta pracuje w branży farmaceutycznej. Wcześniej zajmowała nauczaniem studentów na Politechnice Częstochowskiej. Do jej największych pasji należą podróże oraz jazda konno, czym często chwali się w swoich mediach społecznościowych. Profil Joanny na Instagramie, gdzie ta dzieli się odwiedzonymi miejscami, piękną architekturą i wolnym czasem, obserwuje na ten moment ponad 1600 osób.

Teresa Werner ma świetne relacje ze swoją córką. Kobiety wzajemnie się wspierają i podziwiają. "Jestem z niej tak dumna. Jak tylko o niej mówię, to się wzruszam. Ona też jest ze mnie dumna i jestem wdzięczna, że docenia to, co robię" - podkreślała jakiś czas temu gwiazda śląskiej piosenki w programie "Dzień dobry TVN".