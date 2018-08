Wybierz polski przebój lata 2018

Jaki powinien być polski przebój tegorocznego lata? Poniżej mamy dla was 11 utworów, które mają potencjał, aby zyskać ten tytuł. O wyborze zdecyduje głosowanie.

Który utwór zostanie polskim przebojem lata?

Na końcu tego artykułu znajdziecie ankietę z listą piosenek zaprezentowanych poniżej. Możecie zagłosować na jednego faworyta spośród z 11 polski numerów.



Głosowanie trwa do 2 września 2018 roku. Utwory z krótkimi opisami prezentujemy poniżej, losowo.



Dawid Podsiadło - "Małomiasteczkowy"

"To utwór o przełamywaniu barier, wstydu i szukaniu miejsca w nowej rzeczywistości. Nie mam tu żadnych wniosków. Mam za to wiele spostrzeżeń i przemyśleń, ale jestem jeszcze parę kroków od krytykowania czegokolwiek" - opowiadał o nowym utworze "Małomiasteczkowy" Dawid Podsiadło, który wznowił solową karierę po kilkunastu miesiącach przerwy. Producentem nagrania jest Bartosz Dziedzic.



Clip Dawid Podsiadło Małomiasteczkowy

ReTo feat. Quebonafide - "Sorry Dolores"

Kolejna współpraca ReTo i Quebonafide to kolejny murowany hit. Singel "Sorry Dolores" reprezentanta New Bed Line promuje jego album "BOA" i już budzi zainteresowanie największych radiostacji. Za produkcję piosenki odpowiadał Sergiusz.



Wideo ReTo ft. Quebonafide - „Sorry Dolores” (prod. Sergiusz) Official BOA Video

Taco Hemingway - "Czarna kawa czeka"

Krótko po występie z Quebonafide na Open’er Festivalu Taco Hemingway zaprezentował nowy album "Cafe Belga" oraz EP-kę "Flagey". I to właśnie minialbum Filipa Szcześniaka znalazł dużo większe uznanie wielu krytyków. Pojawiły się nawet głosy, że "Czarna kawa czeka" to najlepszy utwór w karierze Taco.



Wideo Taco Hemingway - Czarna kawa czeka (prod. Borucci)

Dziarma - "Coolaid"

Była uczestniczka "X Factora" po raz kolejny zaskakuje kierunkiem, który postanowiła obrać w swojej karierze. Numer kojarzony z dokonaniami M.I.A., wyprodukował Maro Music.



Clip Agata Dziarmagowska Coolaid

Gverilla / LOAA - "Płynę"

Flirtini na czwartej części swojej składanki "Heartbreaks & Promises" połączyli w duet jednego z najbardziej utalentowanych wokalistów i raperów młodego pokolenia, czyli Gverillę z obiecującym producentem muzyki tanecznej LOAA (Danny Gomez).



Wideo Gverilla / LOAA — Płynę (Flirtini: Heartbreaks & Promises vol. 4)

Smolasty feat. Białas - "Fake Love"

"Fake Love" to zwiastun debiutanckiej płyty cieszącego się coraz większą popularnością wokalisty i rapera Smolastego. Gościnnie w numerze pojawia się Białas, a w teledysku do piosenki wystąpiła Karolina Gilon.



Clip Smolasty Fake Love - feat. Białas

Kamp! - "Don't Clap Your Hands"

"'Don't Clap Hands' to połączenie melodyjności i piosenkowości debiutanckiego albumu, z bardziej elektronicznym podejściem znanym z 'Ornety'. Nowa płyta będzie rozpięta między tropikaliami DJ Snake'a a miękkim techno rodem z Kompakt Records" - tak singel Kamp! zachwala Radek Krzyżanowski. Numer zapowiada kolejną płytę łódzkiego tria.



Wideo KAMP! - DON'T CLAP HANDS (OFFICIAL AUDIO)

Męskie Granie Orkiestra - "Początek"

Supergrupa stworzona na potrzeby trasy Męskie Granie, w tym roku składa się z Korteza, Krzysztofa Zalewskiego i Dawida Podsiadły. To oni wraz z Olkiem Świerkotem i Kubą Staruszkiewiczem odpowiedzialni byli za stworzenie "Początku".



Clip Krzysztof Zalewski Początek - Męskie Granie Orkiestra 2018 (Kortez, Podsiadło, Zalewski)

Lanek, Białas, ReTo - "Pressing"

Numer nagrany na krótko przed startem mundialu w Rosji, szybko stał się jeden z najpopularniejszych utworów na polskim Youtube. W wyprodukowanym przez Lanka kawałku, w którym usłyszymy latynoskie brzmienia, zarapowali Białas oraz ReTo.



Wideo Lanek ft. Białas, ReTo - Pressing [official video]

XXANAXX - "Bardzo, bardzo"

"Bardzo, bardzo" to wakacyjny singel XXANAXX-u, stworzony we współpracy z Lemon Lemon. Bądźcie ze sobą naprawdę, nie tylko w wirtualnej rzeczywistości" - mówili o piosence Klaudia Szafrańska i Michał Wasilewski.

Clip Xxanaxx Bardzo, bardzo

Sonar - "Hidden Garden"

"Hidden Garden" to jeden z singli promujących drugi album zespołu Sonar "Torino". Teledysk do piosenki został zrealizowany w ramach projektu "Szkoła Teledysków" organizowanego przez Fundację Inicjatyw Kulturalnych "Plaster".

Clip SONAR Hidden Garden