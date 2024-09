Numer tytułowy trzeciego albumu Survivor został uznany za największy hit 1982 roku. Przez siedem tygodni utrzymywał się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów i przyniósł zespołowi nagrodę Grammy oraz nominację do Oscara.

Dzięki energetycznej melodii i budującemu tekstowi, utwór ten bardzo często stanowi integralną część wydarzeń sportowych czy playlist do ćwiczeń.

Kawałek posłużył jako motyw przewodni w filmie "Rocky III". Napisane przez Frankiego Sullivana i Jima Peterika, "Eye of the Tiger" miało odzwierciedlać historię głównego bohatera. Rocky Balboa grany przez Sylvestra Stallone'a jest postacią silną, zdeterminowaną i niewzruszoną przeciwnościami losu.

To Sylvester Stallone wybrał muzyków

Sukces zespołu w dużej mierze artyści zawdzięczają Sylvestrowi. Twórczość grupy spodobała mu się tak bardzo, że postanowił skontaktować się z właścicielem wytwórni Scotti Bros Label - Tonym Scottim - aby zapytać, czy zespół chciałby pomóc z kompozycjami do nowego filmu.

Stallone bardzo chciał, aby utwór miał "puls" będący akompaniamentem do uderzeń rękawicami bokserskimi. Aby zainspirować muzyków, reżyser przesłał im pierwsze 10 minut filmu. Jak stwierdził Frankie Sullivan: "Było mi bardzo przykro, że ten fragment tak szybko się skończył, więc powiedziałem mu (Sylvestrowi - przyp. red.), że muszę zobaczyć cały film, aby dobrze oddać jego klimat. To było totalne kłamstwo, po prostu chciałem wiedzieć, jak się kończy".

Nagły sukces i problemy finansowe

"Eye of the Tiger" zostało oficjalnie wydane jako singel trzy tygodnie po premierze filmu "Rocky III" i niemal natychmiastowo poszybowało w górę na listach przebojów. Dla zespołu było to jak wygrana na loterii. Sullivan wspomina w wywiadzie dla magazynu Louder: "Pozostali członkowie zespołu zarabiali setki tysięcy rocznie na sesjach i reklamach. Nie potrafiłem czytać nut ani nie wiedziałem co to dżingiel, ale wiedziałem, że ci ludzie mieli ładne samochody i domy, a mi ledwo starczało na mieszkanie kosztujące 200$ na miesiąc".

Problemy z wokalistą i życie w cieniu własnego sukcesu

Nagły sukces utworu sprawił, że Survivor zaczęli intensywnie koncertować. 13-miesięczna trasa i następny album "Caught In The Game" mocno odbiły się na wokalu Dave'a Bicklera, który został zmuszony do opuszczenia zespołu. Na jego miejsce pojawił się Jimi Jamison.

Sullivan jest świadom przytłaczającego sukcesu "Eye of the Tiger". Cała twórczość zespołu włącznie z motywem przewodnim do filmu "Rocky IV" - "Burning Heart" - kryje się w cieniu ich największego hitu. Muzyk zapewnia jednak, że mu to nie przeszkadza: "Próby konkurowania z przeszłością są dla głupców. Nigdy nie zmęczy mnie granie 'Eye of the Tiger'. Ten kawałek wciąż jest genialny" - stwierdził.