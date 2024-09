Grupa Perfect w 1992 roku została definitywnie rozwiązana przez Zbigniewa Hołdysa . Pozostali muzycy jednak po koncertach w Ameryce Północnej postanowili wrócić na dobre i w 1994 r. wypuścili płytę "Jestem" - tytuł nawiązywał do reaktywacji bez swojego lidera. Dodajmy, że był to pierwszy studyjny materiał od płyty "UNU" z 1982 r.

"'Jestem' utrwalało trzy oblicza Perfectu (balladowe - 'Kołysanka dla nieznajomej', 'Gdy mówię jestem', 'Całkiem inny kraj' ); hardrockowe - 'Nie daj się zabić', ' Oddech Rosji' ; police'owskie - 'Cygańska pieśń miłosna' i <szczypiące> Hołdysa 'Z życia idola' . Co prawda album okazał się dość nierówny, ale w swych lepszych, a czasami nawet bardzo dobrych fragmentach dowiódł zasadności istnienia zespołu bez swego dawnego lidera. I choć miejscami dał się odczuć brak Hołdysa-kompozytora, to jeszcze nigdy w swojej historii Perfect nie miał duetu gitarowego o tak wielkiej sile ognia" - czytamy w "Encyklopedii polskiego rocka" Leszka Gnoińskiego i Jana Skaradzińskiego .

Największą popularność zdobyła ballada "Kołysanka dla nieznajomej" ( zobacz! ). To pierwszy utwór Perfectu, w którym Grzegorz Markowski śpiewał wprost o miłości.

"Zbyszek się zawsze bał, by nie padło słowo 'kocham'. I nie padło, aż do lat 90. Miał jakieś uprzedzenia, nie było tekstów o miłości. Może i dobrze, dziś co druga piosenka jest o uczuciach męsko-damskich" - wspominał w Polskim Radiu wokalista.