Muzyka w grach - dlaczego jest taka ważna?

Produkcja gier komputerowych zmieniała się na przestrzeni lat. Rozwój technologii umożliwił nie tylko zastosowanie lepszej grafiki, zaawansowanej fizyki i mądrzejszej sztucznej inteligencji, ale również wysokiej jakości dźwięku. Tworzenie muzyki do gier komputerowych to często bardzo skomplikowany i czasochłonny proces, jednak nierzadko jego efekt może konkurować z najlepszymi utworami z gatunku muzyki filmowej.

Dlaczego muzyka w grach wideo jest taka ważna? Przede wszystkim wpływa ona na jej odbiór. Dobrze skomponowana ścieżka dźwiękowa pozwala wzmocnić wrażenie immersji, wpływa na atrakcyjność przedstawianej na ekranie historii oraz potęguje klimat gry. Umiejętnie skomponowane utwory, które zostały stworzone z uwzględnieniem specyfiki danego gatunku (np. survival horror, RPG w świecie fantasy czy sensacyjnej strzelanki), mają za zadanie również wywoływać różnego rodzaju emocje u graczy. Rolą muzyki w grach jest też odpowiednie budowanie nastroju.

Soundtrack stworzony przez Akiro Yamaoke wywoływał u graczy Silent Hill dreszcze

Silent Hill to seria gier komputerowych z gatunku survival horror stworzona przez firmę Konami. Jej pierwsza część ukazała się w 1999 roku. Za skomponowanie ścieżki dźwiękowej do większości części serii odpowiedzialny był japoński kompozytor Akira Yamaoka.

Muzyka w Silent Hill stanowi nieodłączny element utrzymywania graczy w napięciu i niepewności. Ścieżka dźwiękowa łączy w sobie budujące klimat utwory ambientowe, które w zamyśle mają potęgować ciekawość i uczucie niepokoju towarzyszące odbiorcy od samego początku. Akira Yamaoka skomponował rewelacyjny soundtrack - utwory, na które szczególnie warto zwrócić uwagę, to "White Noiz" (Silent Hill 2) czy "Dance with Night Wind" (Silent Hill 3).

Klimatyczna muzyka Matta Uelmena z dwóch pierwszych części gry Diablo

Nie tak dawno miała miejsce premiera czwartej części gry Diablo. W dzieło firmy Blizzard grają ludzie na całym świecie. Niektórzy gracze sięgają również po starsze tytuły z serii, takie jak Diablo I czy II. Przez wielu są one uznawane za gry z najlepszą ścieżką dźwiękową. Matt Uelmen, kompozytor odpowiedzialny za soundtrack, wykonał kawał dobrej roboty - utwory idealnie wpasowują się w mroczny świat Diablo.

Ambientowe piosenki łączące w sobie muzykę gitarową, perkusję, organy i chór świetnie się sprawdzają podczas eksploracji rozmaitych lokacji zawartych w świecie gry. Warte uwagi są choćby "Tristram" (Diablo I) czy "Wilderness" (Diablo II). Ścieżka dźwiękowa jest niezaprzeczalnie jednym z najważniejszych aspektów wpływających na atmosferę w grze Diablo.

Jeremy Soul i jego epicki soundtrack do Skyrim’a

Muzyka w grach wideo może urastać do rangi dzieła. Wielu ludzi tak też nazywa ścieżkę dźwiękową do gry The Elder Scrolls: Skyrim, której autorem jest Jeremy Soule. Do stworzenia klimatycznych i epickich utworów będących tłem rozgrywki Skyrima, kompozytor wykorzystał pracę orkiestry i chóru. Dzięki temu powstał soundtrack, którego nie powstydziłby się niejeden wysokobudżetowy, hollywoodzki film. Muzyka Jeremy'ego Soule'a buduje nastrój i jest nieodłącznym elementem historii, której częścią staje się również gracz.

Utwory z gry Skyrim, które warto przesłuchać, to między innymi "Sovngarde", "Dragonborn" czy "Secunda". Jeremy Soule jest również autorem ścieżki dźwiękowej do innych części serii The Elder Scrolls, takich jak Morrowind czy Oblivion.

Dobra ścieżka dźwiękowa nieodłącznym elementem udanej gry komputerowej

Klimat w grze komputerowej, który jej twórcy starają się pokazać graczom, często stanowi o sukcesie danej produkcji. Co łączy Skyrima, Diablo i Silent Hill oprócz tego, że to kultowe gry? Właśnie zapierająca dech w piersiach muzyka, bez której zbudowanie odpowiedniej atmosfery mogłoby okazać się niemożliwe.

Wielu ludzi słucha ścieżek dźwiękowych nie tylko podczas gry w dane tytuły. Bardzo często poszczególne utwory lądują na naszych playlistach z tego względu, że są po prostu dobre i wpadają w ucho. Co więcej, na całym świecie organizowane są koncerty, takie jak Game Music Fest, na których można posłuchać muzyki z gier komputerowych na żywo. To świadczy tylko o tym, że w dzisiejszych czasach ścieżki dźwiękowe nie są przeznaczone wyłącznie dla entuzjastów gier, ale również koneserów dobrej muzyki. Z tego względu kompozytorom, których praca daje tak rewelacyjny efekt, należą się słowa uznania.

