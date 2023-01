Według towarzyszącego wydaniu albumu oświadczenia Moby'ego, płyta "Ambient23" została nagrana prawie wyłącznie przy użyciu analogowych instrumentów tzw. starej szkoły, czyli automatów perkusyjnych i syntezatorów. Nagrania są zaś inspirowane twórczością "wczesnych bohaterów ambientu", w tym Briana Eno i Jean-Michela Jarre'a.

W mediach społecznościowych Moby wyjaśnił, że jego nowy album został stworzony, "do walki z niepokojem (moim własnym i mam nadzieję, że również twoim...)". Zgodnie z deklaracją, 16 instrumentalnych utworów, zawartych na płycie, należy oznaczyć hasztagami: spokojne, oniryczne, eteryczne. Muzyki tej, wydanej przez należącą do artysty wytwórnią Little Idiot, można posłuchać za darmo w Internecie.

Poprzedni album tego artysty, "Reprise", ukazał się w maju 2021 roku. Został wydany przez legendarną wytwórnię Deutsche Grammophon i składa się on z akustycznych i orkiestrowych przeróbek jego wcześniejszych hitów. Wystąpili na nim m.in.: Budapest Art Orchestra, Kris Kristofferson, Mark Lanegan, Gregory Porter i Skylar Grey.

"Przepraszam, jeśli wydaje się to oczywiste, ale dla mnie głównym celem muzyki jest przekazywanie emocji. Dzielenie się jakimś aspektem ludzkiej kondycji z każdym, kto umie słuchać. Tęsknię za prostotą i wrażliwością, które można uzyskać dzięki muzyce akustycznej lub klasycznej" - stwierdził przy okazji premiery tamtej płyty Moby cytowany przez serwis NME.

W czerwcu minionego roku Moby założył nową wytwórnię płytową Always Centered at Night. Jak wówczas wyjaśnił, zrobił to, by wydawać "wschodzących i fascynujących piosenkarzy, którzy tworzą muzykę, jakiej nie mogliby wydać gdzie indziej". Pierwszy singiel tejże wytwórni, "Medusa", Moby nagrał z nominowanym do nagrody Grammy brytyjskim wokalistą Aynzlim Jonesem, a w połowie grudnia wypuścił utwór "Ache For" nagrany z José Jamesem. Na ten rok artysta i producent zapowiedział więcej nowych nagrań dokonanych pod szyldem tej wytwórni.

