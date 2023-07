Spis treści: 01 Emerytura Maryli Rodowicz. Jak wysokie świadczenie otrzymuje legenda polskiej muzyki rozrywkowej?

02 Emerytura Majki Jeżowskiej. Ile co miesiąc dostaje polska gwiazda?

03 Emerytura Marka Piekarczyka. Kwota jego świadczenia szokuje

04 Emerytura Andrzeja Rosiewicza. Jak wysokie świadczenie otrzymuje?

05 Emerytura Krzysztofa Cugowskiego. Ile dostaje były wokalista Budki Suflera?

06 Emerytura Alicji Majewskiej. Jak wysokie świadczenie otrzymuje polska piosenkarka?

Krzysztof Cugowski , Maryla Rodowicz , Majka Jeżowska – to tylko niektóre spośród gwiazd pobierających świadczenia emerytalne. Zazwyczaj emerytury artystów nie są zbyt wysokie. Wynika to z faktu, że najczęściej zawieraną przez nich umową jest umowa o dzieło, w której nie są odprowadzane składki na emeryturę.

Reklama

Z wysokim prawdopodobieństwem to właśnie przez niskie emerytury większość z polskich wokalistów nadal koncertuje. Jeżeli emerytura byłaby ich jedynym źródłem zarobku, to w większości przypadków nie pozwalałaby im się utrzymać.

Emerytura Maryli Rodowicz. Jak wysokie świadczenie otrzymuje legenda polskiej muzyki rozrywkowej?

Maryla Rodowicz już od kilku dobrych lat może się pochwalić statusem emeryta. Pomimo tego, artystka nie traci energii. Rodowicz co roku występuje na sylwestrowych wydarzeniach. Oprócz tego daje koncerty – i to nie tylko w Polsce, ale też poza granicami kraju. Piosenkarka to prawdziwa legenda polskiej muzyki rozrywkowej.

Zdjęcie Maryla Rodowicz / Piotr Andrzejczak / MWMedia

Ile emerytury dostaje Maryla Rodowicz? Jak przyznała wokalistka, jej emerytura wynosi 1600 zł.

Emerytura Majki Jeżowskiej. Ile co miesiąc dostaje polska gwiazda?

Majka Jeżowska to urodzona w Nowym Sączku piosenkarka i kompozytorka. Przeszło trzy lata temu osiągnęła ustawowy wiek emerytalny. Jednak podobnie jak Maryla Rodowicz, Jeżowska ani myśli odpoczywać od pracy. Autorka hitu "Wszystkie dzieci nasze są" nadal organizuje koncerty w całej Polsce. Artystka bierze również udział w rozmaitych festiwalach.

Zdjęcie Majka Jeżowska / Adam Jankowski / Reporter

Jak dużą emeryturę dostaje co miesiąc Majka Jeżowska? Okazuje się, że wokalistka otrzymuje około 1000 zł świadczeń.

Emerytura Marka Piekarczyka. Kwota jego świadczenia szokuje

Marek Piekarczyk to wokalista zespołu rockowego TSA. Kilka lat temu muzyk przyznał, że będzie pracował do końca życia. Jest to związane z jego skrajnie niską emeryturą. I faktycznie, muzyk do dzisiaj daje koncerty i bierze udział w festiwalach. Był również jurorem w "The Voice of Poland". Co ciekawe, gwiazdor rocka w młodości pracował jako zdun i budował piece.

Zdjęcie Marek Piekarczyk / Tomasz Jastrzębowski / Reporter

Jak wysokie świadczenie wyliczył ZUS Markowi Piekarczykowi? Okazuje się, że kwota jest zatrważająca. Emerytura wokalisty wynosi 7,77 zł.

Emerytura Andrzeja Rosiewicza. Jak wysokie świadczenie otrzymuje?

Andrzej Rosiewicz to wokalista estradowy, który spełniał się również jako tancerz, gitarzysta czy choreograf. Piosenkarz osiągnął wiek emerytalny już dawno temu, jednak i tak musi dorabiać, by móc się utrzymać. Ostatnio wystąpił na 60. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Występ Andrzeja Rosiewicza bardzo spodobał się publiczności.

Zdjęcie Andrzej Rosiewicz / Ola Skowron / East News

A ile wynosi emerytura tego piosenkarza estradowego? Andrzej Rosiewicz przyznał, że otrzymuje świadczenie w wysokości 590 zł.

Emerytura Krzysztofa Cugowskiego. Ile dostaje były wokalista Budki Suflera?

Krzysztof Cugowski to piosenkarz o charakterystycznym głosie i wieloletni wokalista zespołu Budka Suflera, którego był współzałożycielem. Artysta nadal występuje na scenie zarówno dając kameralne koncerty, jak i uczestnicząc w festiwalach. Niestety, okazuje się, że Krzysztof Cugowski nie może pochwalić się zbyt wysokim świadczeniem emerytalnym.

Zdjęcie Krzysztof Cugowski / Tadeusz Wypych / Reporter

Ile emerytury dostaje Krzysztof Cugowski? Wokalista dostaje z ZUS-u 882 zł miesięcznie w ramach emerytury.

Emerytura Alicji Majewskiej. Jak wysokie świadczenie otrzymuje polska piosenkarka?

Alicja Majewska to polska piosenkarka wykonująca głównie muzykę popularną. W swojej karierze otrzymała wiele nagród – między innymi na 22. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu za wykonanie utworu "Dla nowej miłości" (muzyka: Włodzimierz Korcz, słowa: Wojciech Młynarski). Alicja Majewska również musi dorabiać do domowego budżetu występując co jakiś czas na scenie.

Zdjęcie Alicja Majewska / Piętka Mieszko / AKPA

Ile emerytury dostaje Alicja Majewska? Piosenkarka przyznała, że co miesiąc na jej konto trafia niewiele ponad 1000 zł.

Przeczytaj też:

Dolly Parton woli umrzeć na scenie niż przejść na emeryturę

Danuta Martyniuk szczerze o wysokości emerytury. "Nie martwię się o to"