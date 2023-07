Gwiazda aktualnie promuje album "Rockstar", który pojawi się w sprzedaży 17 listopada tego roku. Na krążku Dolly Parton pojawią się popularni artyści z całkiem innego gatunku, niż country, z którego wokalistka słynie. Udział w powstawaniu albumu wzięli m.in. Paul McCartney, Richie Sambora, Sting, Debbie Harry, Elton John czy Steven Tyler.

Dolly Parton to wokalistka, która w Stanach Zjednoczonych zdobyła status legendy. W trakcie swojej kariery wydała 51 albumów (47 solowych i cztery w duetach), nagrała ponad setkę singli, a spora część z nich od razu lądowała na szczytach list przebojów.

Dolly Parton nie planuje emerytury. Woli umrzeć na scenie

W nowej rozmowie z Kenem Bruce'em w Greatest Hits Radio wokalistka wyznała, że nigdy w życiu nie przejdzie na emeryturę. "Mam nadzieję, że pewnego dnia padnę martwa w środku piosenki na scenie, mam nadzieję, że jednej z tych, którą napisałam. Ale tak czy inaczej, mam nadzieję, że tak się stanie, bo i tak nie mam zbyt wielkiego wyboru" - stwierdziła piosenkarka.

"Rockstar" to już 49. album w jej dyskografii! Wokalistka ma nadzieję, że będzie aktywna i w dobrym zdrowiu jak najdłużej - tylko śmierć może ją zatrzymać. "Tak długo, jak jestem w stanie pracować, tak długo, jak jestem w dobrym zdrowiu i mój mąż jest dobry, jedynym sposobem, w jaki kiedykolwiek zwolniłabym, byłby ten powód" - dodała.

"W międzyczasie zamierzam zarabiać pieniądze dopóki świeci słońce" - mówi z charakterystycznym poczuciem humoru. Na razie wokalistka nie planuje koncertów, bo chce być blisko męża, Carla Deana. Para jest szczęśliwym małżeństwem od 55 lat.

