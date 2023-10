Córka Andrzeja Zauchy ( posłuchaj! ) nigdy nie myślała o tym, by pójść w ślady ojca i rozpocząć karierę w przemyśle muzycznym. Ukończyła grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i zatrudniła się w studiu tatuażu. W środowisku cieszy się dużym uznaniem, a po jej prace zgłaszają się klienci z całego kraju.

49-letnia dziś córka wokalisty długo przeżywała okres buntu i do teraz czuje lęk, choć wybaczyła zazdrosnemu mężowi Zuzanny Leśniak, z którą Andrzej Zaucha miał romans. Scenarzysta Yves Goulais nie mógł znieść tego, że żona go zdradza. Do wokalisty oddał osiem strzałów z obrzyna, czyli karabinu o obciętej kolbie i lufie. Z najbliższej odległości. Morderca opróżnił dwa magazynki na parkingu, tuż przy mercedesie należącym do artysty.

Reklama

Agnieszka Zaucha szybko została wyprowadzona przez los na próbę. U jej matki Elżbiety, która była wielką miłością Andrzeja Zauchy, zdiagnozowano guza w okolicach pnia mózgu. Zmarła w 1989 roku, a bezpośrednią przyczyną śmierci był udar. Wówczas 15-letnia córka przeżyła pierwszą traumę i wpadła w nieodpowiednie towarzystwo. Dwa lata później otrzymała kolejny cios. Dowiedziała się o zabójstwie jej ojca. Po latach Agnieszka wybaczyła mordercy, lecz te dwie tragedie zupełnie zmieniły jej życie.

Zdjęcie Agnieszka Zaucha przeżyła dwie ogromne tragedie / East News / East News

Agnieszka wielokrotnie powtarzała w wywiadach, że ma buntowniczą naturę i często sprzeciwiała się rodzicom. W domu było z nią wiele kłopotów, szczególnie po śmierci matki. Później musiała jednak sama sobie poradzić i podjęła mądrą decyzję. Poszła na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i ukończyła grafikę. Od tego czasu pracuje jako tatuatorka, sama posiadając przy tym na sobie ślady tuszu. 49-latka nie jest do końca przekonana, czy jej upodobania przypadłyby ojcu do gustu.

"Zrobiłam je z własnej potrzeby. Nie wiem, czy podobałyby się tacie" - powiedziała w rozmowie z dziennikarzem "Dziennika Polskiego". Agnieszka przyznała również, że choć lata mijają, nadal nie potrafi w pełni uporać się z przeszłością. "Nie do końca radzę sobie ze sobą. (...) Układam klocki Lego, gram w gry komputerowe, czytam książki, oglądam filmy, pracuję... Tworzę sobie świat wygodny dla siebie, może to i wybór życia po linii najmniejszego oporu... Mnie jednak jest z tym dobrze. I tylko gdzieś z tyłu głowy odzywa się nieraz strach, że może stać się coś złego" - dodała.

Dlaczego córka Andrzeja Zauchy wybaczyła mordercy swego ojca? Jak sama przyznaje, nie zaznałaby spokoju, gdyby przez tyle lat karmiła się nienawiścią do tego człowieka.

Andrzej Zaucha - legenda polskiej sceny muzycznej

Andrzej Zauchabył synem Matyldy Zauchy-Feit i Romana Zauchy. Głównie dzięki ojcu, który grał w zespołach do tańca, młody Jędrek mógł podszkalać się w grze na instrumentach. Już w wieku ośmiu lat zastępował swojego tatę, grając na perkusji. W poszczególnych etapach jego edukacji szkolnej, a także poza szkołą angażował się w działalność różnych zespołów, a gdy przerwał naukę w liceum, ukończył szkołę zawodową ze specjalnością zapomnianego dziś zawodu zecera.

Zdjęcie Andrzej Zaucha musiał wybrać między sportem i muzyką / Lesław Sagan / East News

Niewielu wie, że pasja do muzyki nie była jedynym możliwym wyborem dla wokalisty. Zaucha był bardzo utalentowany w sportach i trenował kajakarstwo. W 1963 roku w mistrzostwach Polski juniorów dowodzona przez niego drużyna wywalczyła brązowy medal, a rok później - w jedynce i czwórce - stanął na pierwszym miejscu podium.

Gdy w młodym Andrzeju kłębiły się myśli, czy zostać sportowcem, czy muzykiem, zadebiutował jako perkusista w amatorskim zespole Czarty. Później został solistą grupy Telstar. W 1966 roku po raz pierwszy pojawił się na deskach scen klubów studenckich, a jego profesjonalna kariera nabrała tempa wraz z występami jako wokalista w jazzrockowym zespole Dżamble.

Wideo Andrzej Zaucha & Dżamble - Masz przewrócone w głowie (ver. z 1981 r.)