Cover to nic innego, jak odświeżone wykonanie już istniejącego utworu. Do lat 60. granie innych wersji znanych kawałków było podstawą działalności większości artystów, głównie rockandrollowych. Co ciekawe, niekiedy bywa tak, że nowa wersja przebija popularnością utwór oryginalny, co nie zawsze spotyka się z aprobatą ze strony twórców, których dzieła wzięto na tapet przez kogoś innego. Istnieją kawałki, które w coverowaniu cieszą się szczególną popularnością. O kim mowa?

Piosenka posiada ponad 2200 nowych wersji i wciąż zostaje chętnie wykorzystywana. Napisany przez George'a Gershwina , Irę Gershwinę i DuBose'a Heywarda utwór, po raz pierwszy został wykonany przez Abbie Mitchell w operze " Porgy and Bess " w 1935 roku. Artystka nagrała ją jeszcze w tym samym roku - z pianistą George'em Gershwinem i liderem zespołu. Pete Seeger , Lou Rawls , Righteous Brothers , Al Green i Lawrence Welk to jedni z wielu, którzy próbowali odcisnąć na niej swoje piętno, zaś wersja Janis Joplin pozostaje najsłynniejszym coverem tego utworu. Jedną z najnowszych wersji "Summertime" jest " Doin' Time " Lany Del Rey , czyli kawałek wydany w 2019 roku, który znalazł się również na krążku " Norman Fucking Rockwell! ".

3. Judy Garland - "Over the Rainbow"

Piosenkę oryginalnie wykonuje Judy Garland - napisana została przez Harolda Arlena i E.Y. "Yipa" Harburga do filmu "Czarnoksiężnik z krainy Oz" z 1939 roku. Utwór posiada ponad 1300 świeższych wersji, a nowe covery stale się pojawiają. Patti LaBelle, Jewel, Faith Hill, Harry Connick Jr. i Jeff Beck to jedni z wielu interpretatorów, którzy tchnęli w piosenkę nową energię. Ariana Grande również szczególnie ukochała sobie ten numer, co wielokrotnie potwierdzała, chętnie dzieląc się coverami "Over the Rainbow" w sieci.