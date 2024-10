W środę, 16 października 2024 roku tragicznie zmarł 31-letni piosenkarz Liam Payne. Znany był przede wszystkim ze swojej działalności w boysbandzie One Direction , jednak jego solowe projekty również były dla fanów bardzo ważne. Do wypadku doszło w Argentynie, a dokładniej w Buenos Aires - muzyk spadł z balkonu hotelowego, umiejscowionego na trzecim piętrze. Odniósł liczne obrażenia, które doprowadziły do jego natychmiastowej śmierci. Wyniki sekcji zwłok wykluczyły udział osób trzecich w zdarzeniu.

Odejście wokalisty z grupy One Direction w 2015 roku wstrząsnęło mediami, a szczególnie dotknęło fandom ówcześnie najpopularniejszego boysbandu na świecie. Krótko po rozstaniu z zespołem Zayn zdradził w wywiadzie dla "The Sun", że nie czuł się sobą i przez jakiś czas był nieszczęśliwy . Kontynuował tę przygodę z powodu wiernych fanów, jednak brak kontroli nad nagrywanym materiałem muzycznym sprawił, że nie mógł dłużej zostać w zespole.

Zain Javadd Malik w 2016 roku wydał teledysk do piosenki "Pillowtalk" i szybko podbił internet. W klipie wystąpiła jego ówczesna życiowa partnerka Gigi Hadid, z którą muzyk ma córkę Khai. Para rozstała się w 2021 roku. Wokalista opublikował dotychczas cztery studyjne krążki - "Mind of Mine", "Icarus Falls", "Nobody is listening" i "Room Under the Stairs".