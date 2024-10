W 2022 roku Olivia Rodrigo na fali popularności wyruszyła w trasę "Sour Tour". W celu wypromowania jej drugiego krążka, "GUTS", w lutym 2024 roku artystka ponownie zaczęła koncertować. Na setliście wydarzenia nie brakuje również nowszych hitów, takich jak "vampire", "bad idea right?", "get him back!" czy królujące swego czasu na TikToku "obsessed".