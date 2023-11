Ci muzycy odeszli w 2023 roku. Nie zostaną zapomniani

Artyści, piosenkarze, kompozytorzy, producenci. To ich praca jest częścią kulturowego dziedzictwa i elementem tożsamości wielu pokoleń.

Październik 2023

Kilka dni temu, 27 października na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu, pochowano Wojciecha Kordę. Muzyk znany był z występów na przełomie lat 60. i 70. w niezwykle popularnej grupie Niebiesko-Czarni. Później, ze swoją żoną Adą Rusowicz, kontynuował karierę pod szyldem Ada-Korda i Horda, aż do tragicznej śmierci artystki.

Wideo Wojciech Korda & Niebiesko Czarni - Ty i ja i noc

Na początku miesiąca fani grupy Kult dowiedzieli się, że odszedł wieloletni muzyk tego zespołu Janusz Grudziński. Był jednym z członków grupy z najdłuższym stażem. Współpracował z Kazikiem Staszewskim przy solowych albumach "Melodie Kurta Weill'a i coś ponadto" oraz "Piosenki Toma Waitsa". W 2006 roku wydał płytę "Olśnienie". Miał na swoim koncie muzykę filmową, między innymi tę napisaną na potrzeby popularnego serialu "Rodzina zastępcza".

"Twist & Shout" przebojowa kompozycja spopularyzowana przez grupę The Beatles, była też jednym z pierwszych i największych hitów amerykańskiej formacji The Isley Brothers. Jej założyciel i wokalista Rudolph Isley zmarł 11 października na zawał serca, w wieku 84 lat.

Wrzesień 2023

We wrześniu pożegnaliśmy laureata Fryderyka w kategorii Produkcja Muzyczna Roku Rafała Paczkowskiego. Był niezwykle cenionym w środowisku realizatorem i producentem muzycznym. Miał na swoim koncie współpracę z Grzegorzem Ciechowskim, Edytą Górniak, Myslovitz, Edytą Bartosiewicz czy grupą Lady Pank. Był autorem przebojów dla dzieci, w tym napisanej dla Majki Jeżowskiej piosenki "Dłonie". Często udzielał się jako aktywny muzyk, grający na instrumentach klawiszowych.

Zaledwie 56 lat miał w chwili śmierci Steven Harwell, wokalista popularnej formacji Smash Mouth. Grupa była najbardziej znana z przeboju "All Star", który pojawił się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Shrek". Muzyk opuścił grupę w 2021 roku z powodu problemów zdrowotnych. Zmarł 4 września w wyniku powikłań spowodowanych niewydolnością wątroby.

Clip Smash Mouth All Star

Sierpień 2023

"Here I Go Again" to jedna z najlepiej rozpoznawalnych piosenek grupy Whitesnake. Autorami kompozycji są David Coverdale i Bernie Marsden. Ten ostatni zmarł 24 sierpnia na bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Był doskonałym gitarzystą i uznanym autorem tekstów. Odegrał kluczową rolę w kształtowaniu brzmienia Whitesnake w pierwszych latach jego istnienia. Niemal do ostatnich dni był aktywny zawodowo.

22 sierpnia Włosi pożegnali jednego z największych idoli kilku pokoleń. Toto Cotugno zmarł w wieku 80 lat. Był często nazywany "symbolem włoskiej muzyki". Świat pokochał go za przebój "L'Italiano".

Gitarzysta i piosenkarz i autor tekstów Robbie Robertson, najbardziej znany był jako frontman pionierskiej, amerykańskiej grupy The Band, której popularne utwory to między innymi "The Weight", "The Night They Drove Ol' Dixie Down" czy "Up On Cripple Creek". Miał na swoim koncie współpracę z Martinem Scorsese przy filmach "Wściekły byk", "Król komedii" i "Irlandczyk". Kontynuował udaną karierę solową, a jego kompozycja "Somewhere Down the Crazy River" była jednym z popularniejszych utworów w latach 80. Zmarł 9 sierpnia na raka, w wieku 80 lat.

Clip Somewhere Down The Crazy River

Dzień wcześniej w wieku 81 lat odszedł Sixto Rodriguez, urodzony w Detroit muzyk i bohater filmu dokumentalnego "Searching for Sugar Man".

Lipiec 2023

Śmierć Sinead O'Connor w wieku zaledwie 56 lat była wstrząsem dla fanów artystki i wielbicieli jej talentu. Tydzień wcześniej piosenkarka opublikowała na Twitterze poruszający post, w którym wyznała, że wciąż nie umie poradzić sobie ze śmiercią syna. Przez całe życie zmagała się z własnymi demonami i tworzyła wspaniałą muzykę. Była powszechnie znana z poruszania kwestii związanych z molestowaniem dzieci, prawami człowieka, rasizmem, zorganizowaną religią i prawami kobiet. Podarła fotografię papieża Jana Pawła II podczas występu w "Saturday Night Live" w 1992 r., aby zaprotestować przeciwko nadużyciom w Kościele katolickim, wywołując tym ogromne kontrowersje. W 2018 roku przeszła na islam, zmieniając nazwisko na Shuhada Sadaqat. Nagrała dziesięć albumów, ostatni "I'm Not Bossy, I'm the Boss" ukazał się w 2014 roku.

4 lipca pożegnaliśmy Piotra Warszewskiego, gitarzystę basowego, najbardziej znanego z występów w formacji Atrakcyjny Kazimierz. Muzyk współpracował również z grupami Bikini i Rejestracja.

Popularny od pokoleń wokalista Tony Bennett zmarł 21 lipca w swoim domu na Manhattanie w wieku 96 lat. W ostatnich latach stan zdrowia Bennetta się stale pogarszał. W 2016 roku dowiedział się, że ma chorobę Alzheimera, ale pomimo tego nadal występował i nagrywał. Po raz ostatni zaśpiewał publicznie na żywo w sierpniu 2021 r. wraz z Lady Gagą w Radio City Music Hall podczas specjalnego koncertu "One Last Time". Imponująca kariera 20-krotnego zdobywcy nagrody Grammy trwała ponad siedem dekad. Wydał ponad 60 albumów, z których 44 znalazło się na liście Billboard 200, zdobył również 16 nagród Grammy.

Clip Tony Bennett I Get A Kick Out Of You - & Lady Gaga

Czerwiec 2023

Wieloletni basista grupy Maanam, Krzysztof Olesiński odszedł 18 czerwca w Londynie. Wystąpił na dziesięciu albumach legendarnego zespołu. W latach 80. współpracował z jazzową formacją Laboratorium, z którą nagrał trzy płyty i zarejestrował muzykę do spektaklu "Król Ubu".

Cynthia Weil, zdobywczyni nagrody Grammy, autorka ponadczasowych tekstów, która przez dziesięciolecia współpracowała z mężem Barrym Mannem, tworząc popularny kompozytorski duet i pomogła napisać wielkie przeboje "You've Lost That Lovin' Feeling", "On Broadway", "Walking in the Rain", a także dziesiątki innych hitów, zmarła 1 czerwca w wieku 82 lat. W uznaniu za swoje osiągnięcia została wprowadzona do Songwriters Hall of Fame w 1987 roku i Rock & Roll Hall of Fame w 2010 roku.

Clip You've Lost That Lovin' Feelin' (1964)

Maj 2023

Świat stracił prawdziwą legendę muzyki i ikonę śpiewu, gdy ogłoszono, że 24 maja w swoim domu w Küsnacht w Szwajcarii, niedaleko Zurychu, w wieku 83 lat zmarła Tina Turner. Urodzona jako Anna Mae Bullock, była jedną z najlepiej sprzedających się artystek wszech czasów. Jej płyty rozeszły się w ponad stumilionowym nakładzie na całym świecie. Przeboje takie, jak "The Best", "Private Dancer", "I Don’t Wanna Fight", "What's Love Got to Do with It" czy "Golden Eye" stały się kanonem muzyki popularnej. Zaczynała, śpiewając w lokalnym kościele, a w 2021 roku została wprowadzona do Rock & Roll Hall of Fame. Chociaż w ostatnich latach wycofała się z aktywnej kariery, nadal pozostała inspiracją dla wielu słuchaczy.

Clip Tina Turner What's Love Got To Do With It

Andy Rourke były basista The Smiths, zmarł 19 maja w wieku 59 lat w Memorial Sloan Kettering Center w Nowym Jorku. Walczył z rakiem trzustki. Po rozpadzie legendarnej formacji muzyk nagrywał z Sinéad O'Connor i grupą The Pretenders, był też członkiem supergrupy Freebass i alternatywnego zespołu DARK.

Kwiecień 2023

Harry Belafonte, przystojny piosenkarz, aktor i aktywista, który stał się uznanym propagatorem ruchu na rzecz praw obywatelskich, zmarł 25 kwietnia. Muzyk został nazwany "Królem Calypso" po przełomowym sukcesie swojego hitu z 1956 roku "The Banana Boat Song (Day-O)". Został także gwiazdą filmową po zagraniu w filmowej adaptacji musicalu "Carmen Jones" na Broadwayu. Poza sukcesami artystycznymi był kluczowym strategiem i sponsorem ruchu na rzecz praw obywatelskich. Często ryzykował swoją karierą. Prowadził niestrudzoną kampanię przeciw apartheidowi w Republice Południowej Afryki. Wspierał walkę z AIDS i stał za pomysłem nagrania przeboju z 1985 roku "We Are the World". Do ostatnich dni był aktywnym działaczem obywatelskim.

Wideo Harry Belafonte - Day-O (The Banana Boat Song) (Live)

Mark Sheehan, gitarzysta grupy The Script odszedł w wieku 46 lat. Sheehan był współzałożycielem zespołu wraz z perkusistą Glenem Powerem i wokalistą Dannym O'Donoghue. Formacja wydała sześć albumów numer jeden w Irlandii, pięć z nich znalazło się także na czołowych miejscach brytyjskich list przebojów. Muzyk zmarł nagle, 14 kwietnia, po krótkiej chorobie.

Marzec 2023

W wieku 71 lat zmarł Ryuichi Sakamoto, pionier japońskiej muzyki pop i zdobywca Oscara, Grammy i Złotego Globu za ścieżkę dźwiękową filmu "Ostatni cesarz". Jako członek Yellow Magic Orchestra wraz z Haruomi Hosono i Yukihiro Takahashim, Sakamoto tworzył radosny i progresywny elektroniczny pop na przełomie lat 70. i 80. Współpracował z wieloma muzykami, takimi jak Iggy Pop, Robert Wyatt, Laurie Anderson, David Sylvian i John Lydon, przy projekcie Public Image Limited.

Clip Pulp Common People

Steve Mackey dołączył do Pulp w 1989 roku i zagrał na wszystkich ich najbardziej udanych albumach. Znakomity muzyk, którego grę można usłyszeć w najważniejszych hitach zespołu, które określiły epokę lat 90. w Wielkiej Brytanii. Był również uznanym producentem, współpracował z wieloma wykonawcami, od Cornershop po The Kills, a także współautorem kilku piosenek na debiutanckim albumie Florence And The The Machine "Lungs". Zmarł 2 marca, w wieku zaledwie 56 lat.

Luty 2023

Legendarny amerykański kompozytor, autor tekstów, producent muzyczny i pianista Burt Bacharach zmarł śmiercią naturalną, 8 lutego, w wieku 94 lat. Był powszechnie uważany za jedną z najbardziej wpływowych postaci muzyki pop XX wieku. Jego piosenki wykonywali wielcy artyści, tacy jak: The Beatles, Dionne Warwick, Aretha Franklin, Dusty Springfield, Herb Alpert, Tom Jones i The Carpenters, żeby wymienić tylko kilku. Do jego wyjątkowych, ponadczasowych przebojów należą "Walk On By", "I Say A Little Pryer", czy "Raindrops Keep Fallin' on My Head".

Styczeń 2023

Zbigniew Janusz "Vika" Wróblewski był założycielem grupy Vader, w której grał na basie do 1986 roku. Odszedł z zespołu na skutek nieporozumień, co do wyboru dalszej artystycznej drogi. Współtworzył grupę Raxas i prowadził firmę specjalizującą się w produkcji przetworników gitarowych. Zmarł 27 stycznia.

Legendarny amerykański autor tekstów i członek The Byrds oraz formacji Crosby, Stills, Nash and Young, David Crosby zmarł w wieku 81 lat, 18 stycznia. Muzyk był dwukrotnie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame, w uznaniu zasług za wkład w twórczość obu zespołów. Był jednym z tych, którzy pomogli ukształtować brzmienie rocka z lat sześćdziesiątych. Odegrał również kluczową rolę w kreowaniu folk rocka, country rocka i rodzącego się "brzmienia kalifornijskiego" na początku lat 70.

Screaming Trees był w latach 90. popularnym amerykańskim zespołem rockowym, założonym przez Marka Lanegana, Gary Lee Connera i Vana Connera. Ten ostatni pełnił funkcję basisty w grupie. Miał również swój poboczny projekt Salomon Grundy oraz współpracował z grupą Dinosaur Jr. Zmarł 17 stycznia w wieku 55 lat z powodu ostrego zapalenia płuc, będącego powikłaniem zarażenia się wirusem Covid-19.

Jeff Beck był jednym najwybitniejszych gitarzystów wszech czasów, zmarł 10 stycznia w wyniku zakażenia bakteryjnego spowodowanego zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Miał 78 lat. Po krótkiej karierze jako gitarzysta prowadzący w The Yardbirds pod koniec lat 60. stanął na czele Jeff Beck Group, a później supergrupy Beck, Bogert & Appice. Przez kolejne lata cieszył się uznaniem krytyków za swoje solowe dokonania. Sześciokrotnie zdobył nagrodę Grammy za najlepsze rockowe wykonanie instrumentalne i raz za najlepsze popowe wykonanie instrumentalne. Dwukrotnie został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Najpierw jako członek zespołu Yardbirds w 1992 roku i jako artysta solowy w 2009 roku. Jego ostatnia trasa koncertowa po Wielkiej Brytanii odbyła się latem 2022 roku, podczas której na wielu koncertach towarzyszył mu jego przyjaciel Johnny Depp na gitarze. Jeff Beck miał ogromny wpływ na całe pokolenia gitarzystów, którzy podziwiali jego technikę gry.