Weterani brytyjskiej sceny muzycznej zadebiutowali jeszcze pod koniec lat 80., ale na sukces przyszło im poczekać aż do 1996 roku. Utwór "Born Slippy Nuxx" - znany ze ścieżki dźwiękowej do kultowego filmu "Trainspotting" - do dziś uważany jest za hymn pokolenia rave.