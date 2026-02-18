To jedno z ostatnich nagrań Maca Millera. W końcu ujrzało światło dzienne

Nowy singiel Thundercata to coś znacznie więcej niż kolejna zapowiedź albumu. "She Knows Too Much" brzmi jak muzyczny powrót do ostatnich wspólnych chwil z przyjacielem, którego głos wciąż porusza fanów na całym świecie. W utworze pojawia się bowiem nieżyjący już Mac Miller, a całość stanowi jedno z ostatnich nagrań, nad którymi artyści pracowali razem przed jego śmiercią.

Mężczyzna z dredami grający na dużej gitarze basowej ozdobionej kolorową grafiką, uśmiechnięty i ubrany w niebieską czapkę z daszkiem oraz koszulkę, na ciemnym tle.
Thundercat zapowiada nowy albumAstrida ValigorskyGetty Images

Dla Thundercata nowy singiel ma wyjątkowo emocjonalne znaczenie. W ostatnich latach życia Maca Millera artyści często spotykali się w studiu, tworząc luźno, bez presji czasu i planów wydawniczych. "She Knows Too Much" powstało właśnie wtedy jako lekki, momentami żartobliwy lament o randkowaniu i skomplikowanych uczuciach.

Po śmierci rapera w 2018 roku utwór pozostał jednak niedokończony. Dopiero po latach Thundercat zdecydował się wrócić do nagrań i nadać im ostateczny kształt, pracując wspólnie z producentem Gregiem Kurstinem.

"Jestem wdzięczny, że mogłem spędzić swój czas na tej planecie z Maciem. Co za artysta, co za duch, jaka radość móc tego doświadczyć!" - podkreślił muzyk w oficjalnym komunikacie.

Przyjaźń, która wybrzmiała także na scenie

Ich relacja nie ograniczała się wyłącznie do studia nagraniowego. Thundercat był również członkiem zespołu Millera podczas jego poruszającego występu w cyklu Tiny Desk Concerts, który odbył się zaledwie kilka tygodni przed śmiercią rapera i do dziś uznawany jest za jeden z najbardziej emocjonalnych koncertów w historii formatu.

Ten kontekst sprawia, że "She Knows Too Much" brzmi jak dialog dwóch artystów, którzy doskonale się rozumieli zarówno muzycznie, jak i prywatnie.

Psychodeliczna podróż w animowanym klipie

Premierze singla towarzyszy animowany teledysk wyreżyserowany przez Léa Esmaili. Wideo pokazuje Thundercata i Maca Millera przemierzających surrealistyczną, psychodeliczną dzielnicę czerwonych latarni, pełną wizualnych odniesień i stylowych eksperymentów.

Twórczyni połączyła animację 2D i 3D, budując historię o dwóch przyjaciołach spędzających razem zwariowany dzień. Uważni widzowie dostrzegą też nawiązania do kultowego filmu The Big Lebowski oraz do okładki albumu Bizarre Ride II the Pharcyde zespołu The Pharcyde.

"Distracted" - pierwszy album od sześciu lat

"She Knows Too Much" zapowiada nową płytę Thundercata zatytułowaną Distracted, która ukaże się 3 kwietnia nakładem wytwórni Brainfeeder. Będzie to pierwsze pełnoprawne wydawnictwo artysty od sześciu lat, co tylko podnosi temperaturę oczekiwań wśród fanów.

Album zapowiada się jako jedno z najbardziej gwiazdorskich projektów w dorobku muzyka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Lil Yachty, A$AP Rocky, Tame Impala, WILLOW oraz Channel Tres. Wcześniej ukazał się już singiel "I Did This To Myself" nagrany z Lil Yachtym, który również trafi na tracklistę krążka.

Głos, który wciąż brzmi żywo

Nowa piosenka to dla fanów Maca Millera coś więcej niż archiwalne nagranie. Jego wokal brzmi swobodnie, lekko i naturalnie, jakby czas nie zdążył niczego zmienić. Dla Thundercata to z kolei emocjonalne domknięcie wspólnej historii, zapisanej w dźwiękach i przyjaźni. "She Knows Too Much" staje się więc nie tylko kolejnym singlem promującym album, lecz także wzruszającym hołdem dla relacji, która na zawsze pozostanie częścią muzycznej historii obu artystów.

