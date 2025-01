11 lutego 2025 r. w warszawskim Klubie Stodoła, w ramach "A Hometown Odyssey Tour" , wystąpi Livingston . 21-letni wokalista, autor piosenek i producent z Denton w Teksasie, tworzy alternatywny pop przepełniony tajemniczymi aranżacjami, szczerymi tekstami i chwytliwymi refrenami. W tym roku pierwszy raz zaprezentuje swoją twórczość na żywo przed polską publicznością. Bilety trafiły do sprzedaży w listopadzie zeszłego roku, lecz wciąż są dostępne. Organizatorem wydarzenia jest Live Nation.

Dla Livingstona muzyka to jedna z najważniejszych rzeczy na świecie - jest ucieczką od trudów życia codziennego i przestrzenią, dzięki której może spełniać swoje marzenia. 21-letni artysta udowadnia, że w branży wszystko jest możliwe. Jego szczere teksty trafiają głęboko do serc publiczności z całego świata, zarówno gdy wybrzmiewają z głośników w domowym zaciszu, jak i wtedy, gdy są śpiewane na żywo, podczas wyprzedanych koncertów.

Młody artysta jeszcze jako dziecko mierzył się z niezrozumieniem ze strony rówieśników. Znalazł ukojenie w muzyce - swoją samotność przelał na papier. W wieku zaledwie 17 lat zaprezentował się szerokiej publiczności, wydając pierwsze EP-ki "Lighthouse" oraz "An Unlikely Origin Story" .

Obecnie ma na swoim koncie głośne współprace z artystami takimi jak Macklemorei Louis The Child. W 2024 r. światło dzienne ujrzał jego debiutancki album długogrający "A Hometown Odyssey". Płyta stała się globalnym hitem, generując dziesiątki milionów streamów, co było zasługą hitów "Last Man Standing", "Shadow" oraz "Half-Life".