Weronika Figiel, Interia Muzyka: Na wstępie - gratulacje z okazji wydania debiutanckiego albumu "And I'd Do It Again", ponieważ właśnie dlatego się dziś spotykamy. Jakie to uczucie?

Tommy Longhurst, Only The Poets: Niesamowite. Byliśmy zestresowani, ale też podekscytowani. Ale teraz, gdy w piątek o północy mogliśmy usiąść razem i tego posłuchać... Myślę, że jesteśmy po prostu bardzo dumni i podekscytowani. To interesujące, bo długo żyliśmy tym albumem, jest jak nasze dziecko, a teraz oddajemy go w świat i każdy może wziąć z niego, co tylko chce. To właśnie to, co nas trochę przeraża, ale jednocześnie cieszy.

Marcus Yates, Only The Poets: Kiedy zakładasz zespół, nagranie pierwszego albumu jest wszystkim, o czym marzysz. Więc to narastało stopniowo, ale do teraz wydaje się nam surrealistyczne - że w końcu jesteśmy w tym miejscu.

Jakie było największe wyzwanie, z którym musieliście się zmierzyć podczas nagrywania debiutanckiego krążka?

TL: Generalnie szło w porządku, bardzo płynnie - w porównaniu do wcześniejszych doświadczeń. Nie mieliśmy problemu z tym, aby wybrać, które piosenki powinny wejść na płytę. Myślę, że to była raczej zabawa ze szczegółami. Przykładowo piosenka "You Hate That I'm In Love" została nagrana w dziesięciu wersjach, aby wreszcie brzmiała dla nas odpowiednio. Podobnie było z utworem "Bad" - zaczęło się od pomysłu, od którego odeszliśmy, ale później znowu się przed nami pojawił. Te dwie piosenki wyróżniają się spośród pozostałych i mieliśmy z nimi trudność, ale tylko dlatego, że chcieliśmy, żeby brzmiały dobrze. Cieszymy się z tego, jak ostatecznie wyszły.

MY: Dokładnie. Ale też jest to nasz pierwszy album, więc nie mamy jak tego porównać. Z następnym może być nawet jeszcze łatwiej... Albo, kto wie, może trudniej? Jedno jest pewne - mieliśmy w tym dużo zabawy.

Najnowszym singlem z waszego albumu jest "Monumental" i już przedsmak piosenki opublikowany na Instagramie sprawił, że fani oszaleli. Widziałam komentarze sugerujące, że to "banger". Myślicie, że to faktycznie może być największy hit na albumie?

TL: Zdecydowanie jest w czołówce. To jedna z moich ulubionych piosenek. Powstała na długo przed tym, jak album pojawił się na horyzoncie - trzymaliśmy ją w tajemnicy. Tak bardzo pokochaliśmy ten utwór i poczuliśmy, że powinien otwierać erę albumu. Wierzymy, że fani będą rezonować z tą piosenką. I to dlatego chcieliśmy, żeby ukazała się tego samego dnia, co album.

Andrew Burge, Only The Poets: Jesteśmy najbardziej podekscytowani czekając właśnie na reakcje dotyczące piosenek, których fani jeszcze nie słyszeli. Przez cały proces tworzenia nasi faworyci ciągle się zmieniali i na koniec po prostu czekaliśmy na to, aby wszyscy mogli ich posłuchać.

Wspomnieliście wcześniej o piosence "Bad". Ma ona nieco bardziej mroczny, tajemniczy klimat. Jaka stoi za nią historia?

TL: Faktycznie, ma ten mroczny element w sobie. Myślę, że nie ma tego zbyt dużo na albumie. Andrew zawsze mówi, że jest idealnym obrazem tego, jakie są nasze koncerty i kim my jesteśmy, jako zespół. Ten utwór oddaje sedno Only The Poets. Myślę, że jest unikatowy.

AB: Kiedy ludzie przychodzą posłuchać nas na żywo, okazuje się, że jest bardziej "z charakterem" niż myśleli, że będzie. Nie wydaliśmy jeszcze żadnej piosenki, która ukazywałaby nasz zespół z tej strony, więc miło jest takową wypuścić i pokazać, że zawsze to w nas drzemało.

Poprzedni singiel - "Thinking Bout Your Ex" - też ma nocny, mroczny klimat. Chcieliście, żeby ta atmosfera przeważała na albumie?

TL: Tak! Myślę, że to, co kochamy w tym utworze - zarówno w samej piosence, jak i wszystkim, co dookoła niej, czyli też produkcji - to poczucie, że wkraczamy na nowe terytorium. Otworzyliśmy się na brzmienia R&B i tego typu klimaty. Postawiliśmy na muzykę, której sami chcielibyśmy słuchać i stworzyliśmy ten album bez lęków czy obaw. Jeszcze dwa lata temu nawet nie myśleliśmy, że tak może brzmieć odpowiadający nam styl.

MY: To piosenka, której nigdy by się nie podejrzewało o bycie piosenką Only The Poets. Rozbudziła w nas kreatywność na resztę albumu i dzięki niej pomyśleliśmy: "Oh, możemy zrobić coś w takim stylu". Jeśli byśmy chcieli, żeby ten mrok był wszędzie, to byliśmy w stanie to zrobić, ale ostatecznie jesteśmy zadowoleni z tego, jak wyszło.

Pierwszy singiel promujący wydawnictwo, "I Keep On Messing It Up", oddaliście w ręce fanów prawie rok temu. Co myślicie o tej piosence po takim czasie? Wciąż wybralibyście ją na singiel wiodący?

TL: Ja osobiście uważam, że jest to jeden z najlepszych utworów na krążku. Był to dla nas ważny etap w procesie. Spośród rzeczy, które napisaliśmy, ten utwór najlepiej oddawał ducha zeszłego roku. Był nową, kreatywną perspektywą i piosenką, która natychmiast sprawiła wrażenie innej niż te dotychczasowe. Od razu podeszliśmy do niej z entuzjazmem. Nie żałujemy tej decyzji sprzed roku - myślę, że nic nie dzieje się bez przyczyny.

W kwietniu wyruszycie w trasę koncertową z "And I'd Do It Again". Czego możemy spodziewać się po nadchodzących koncertach?

AB: Chcemy pobudzić ten album do życia. Nie chcemy zdradzać zbyt wiele, ale próbujemy podjąć kroki, aby te koncerty były wciągającymi i angażującymi doświadczeniami. Sam album ma mocno filmowy charakter i pewien motyw przewodni, który przez niego prowadzi. Chcemy to przenieść także na koncerty - stworzyć filmowe, immersyjne show, coś, czego od zawsze byliśmy fanami.

W lutym gracie także specjalny koncert - wasze pierwsze solowe show w Brixton Academy w Londynie. Bilety na to wydarzenie kosztowały zaledwie funta. Co zainspirowało was do tak niezwykłej inicjatywy?

TL: Od zawsze jesteśmy wierni przekonaniu, że muzyka powinna być dostępna dla wszystkich. Już podczas naszej pierwszej w dziejach trasy koncertowej można było kupić bilety za jednego funta. To wspaniałe uczucie, móc zatoczyć pełne koło i ponownie zrobić coś takiego - tym razem na wielką skalę. Wszyscy bywaliśmy w Brixton Academy niezliczoną ilość razy, to nasza ulubiona hala koncertowa na świecie i od zawsze marzyliśmy, żeby tam zagrać. Chcieliśmy przy tym zrobić coś wielkiego - rozpocząć tę wyjątkowo ważną dyskusję o tym, że muzyka na żywo nie powinna być luksusem, powinna być dostępna. Myślę, że możemy być dumni z podjęcia tego tematu. Reakcje okazały się niezwykłe, sprawa poniosła się o wiele dalej niż sobie wyobrażaliśmy, bo wszyscy się w to włączyli i nas wsparli. Możemy być dumni, bo myślę, że udało nam się zostawić choć trochę śladu po sobie, pomagając tak, jak potrafiliśmy. To coś, na co będziemy mogli kiedyś patrzeć wstecz z dużą satysfakcją.

Po zagraniu w Brixton Academy - co jest waszym największym marzeniem koncertowym?

AB: Chcielibyśmy zagrać jako headliner Reading Festivalu. To wydarzenie, na którym dorastaliśmy i bycie tam główną gwiazdą byłoby prawdziwym spełnieniem marzeń - właściwie dziecięcych marzeń. Chodziliśmy tam co roku, jako dzieciaki.

TL: To by było niewiarygodne! I jeszcze granie ogromnych koncertów na całym świecie, na arenach.

Only The Poets wystąpili podczas "Lata w mieście" w Warszawie Eris Wójcik INTERIA.PL

Byliście już w Polsce wiele razy i wygląda na to, że zbudowaliście wyjątkową więź z polskimi fanami. Jakie macie wrażenia na temat naszej publiczności?

TL: Niewiarygodna. Mnóstwo pasji, dużo energii. Bardzo głośna, wręcz wykrzykująca teksty piosenek. Niewiarygodna... Pamiętam, jak pierwszy raz przyjechaliśmy do Polski, podczas jednej z naszych pierwszych solowych tras - dosłownie zmiotło nas z nóg. Ja właściwie popłakałem się na scenie! Jest z tego nagranie, jak płaczę. Obaj płakaliśmy.

MY: Tak! To zawsze było bardzo wyjątkowe miejsce dla nas. To były nasze największe... W tamtym czasie nasze pierwsze duże koncerty odbywały się w Polsce. Fani zawsze byli bardzo, bardzo wspierający. Uwielbiamy to!

TL: Jesteście kochani, tak w ogóle! Zawsze bardzo uprzejmi. Uwielbiamy pierogi i lubimy Tyskie oraz Grześki.

MY: I ludzi.

Macie ulubione wspomnienie z koncertów w Polsce albo z podróży po naszym kraju?

TL: Zagraliśmy kiedyś letnią trasę, w sześciu różnych miastach, co było bardzo fajnym doświadczeniem. W sumie to ja złamałem stopę w Polsce, w Katowicach. Więc, zabawa była przednia...

MY: Moim ulubionym wspomnieniem jest koncert w Warszawie, w klubie Palladium, gdzie graliśmy dla dwóch tysięcy ludzi. Było to pod koniec naprawdę szalonego dla nas roku - supportowaliśmy Louisa Tomlinsona w Europie, graliśmy nasze solowe koncerty, byliśmy tuż przed podpisaniem kontraktu płytowego i graliśmy w Polsce dla dwóch tysięcy ludzi!

TL: I każdy z nich śpiewał nasze teksty piosenek! Myśleliśmy sobie wtedy: "To się dzieje naprawdę?".

MY: Pamiętam, że gdy byliśmy na scenie, zrobiło się tak emocjonalnie, że ty, Tommy, zacząłeś płakać. Ja wtedy podszedłem do ciebie i zacząłem się z ciebie śmiać.

TL: Wyobrażasz to sobie?

MY: Zeszliśmy ze sceny na przerwę, wróciliśmy na bis i wtedy to ja zacząłem płakać! To wszystko było tak szalone. To jest nasze najbardziej wyjątkowe wspomnienie, nigdy tego nie zapomnę.

TL: Wszyscy płakali.

Only The Poets wystąpili podczas "Lata w mieście" w Warszawie Eris Wójcik INTERIA.PL

Co chcielibyście powiedzieć polskim fanom przy okazji premiery albumu i przed koncertem w Warszawie?

TL: Kochamy was!

AB: Bardzo byśmy się cieszyli, gdybyście przyszli nas zobaczyć i posłuchać albumu na żywo.

MY: Dziękujemy za całe wsparcie przez ostatnie lata!

AB: Dziękujemy za tę podróż, jest naprawdę wspaniała.

TL: Koncert w kwietniu będzie najlepszym show, jakie do tej pory zagraliśmy. Kupujcie ostatnie bilety, które zostały, bo będzie naprawdę świetnie.

