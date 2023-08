Karolina Szczurowska to 21-letnia artystka młodego pokolenia, która zadebiutowała w 2018 roku w programie "The Voice Kids" w drużynie Dawida Kwiatkowskiego, dwa lata później wydała swój debiutancki album pt. "KARO" na której znalazło się 10 utworów z czego, aż 5 utworów była singlami m.in. utwór pt. "Poranna" z Antkiem Smykiewiczem. Album zdobył bardzo dobre recenzje od dziennikarzy oraz słuchaczy.

Do dziś utwory grane są w wielu stacjach regionalnych. W 2021 roku Artystka wzięła udział w dorosłej edycji programu "The Voice of Poland" trafiając do drużyny Marka Piekarczyka. Po rocznej przerwie spowodowanej rozpoczęciem studiów medycznych powróciła z nowym materiałem, wydała wtedy singel "Kwiatki" oraz "Jest ok". W 2023 roku powraca ze szczególnym singlem "Odwiedzać Cię".

Czy możesz podzielić się z nami inspiracją, która skłoniła cię do napisania utworu "Odwiedzać Cię"?

Karolina Szczurowska: - Tak, pisałam ten utwór z myślą o bliskiej dla mnie zmarłej już osobie. Wspominałam po prostu wszystkie piękne, ale i też ostatnie chwile z nią. Prawdę mówiąc zanim napisałam ten numer to miałam mega zastój weny twórczej, usiadłam do pianina z myślą "Boże, daj mi jakiś pomysł do głowy, o czym mogłabym napisać" i wtedy nagle pyk! W mojej głowie pojawiły się momenty z tą osobą.

Jakie uczucia towarzyszyły Ci w momencie wydania tego bardzo osobistego utworu?

- Bardzo się stresowałam, początkowo ta piosenka miała pozostać tylko w szufladzie, gdyż jest bardzo intymna. W dniu premiery miałam wielkie szczęście w sercu. Była to rocznica śmierci tej osoby i po powrocie z cmentarza do domu była premiera. Niesamowite emocje, tęsknota ale też radość, że można wracać poprzez tę piosenkę myślami do tamtych chwil.

Karolina Szczurowska o utworze "Odwiedzać cię". "Miłość, tęsknota, żal, ale także nadzieja"

Jakie jest twoje ulubione uczucie związane z wydawaniem nowych utworów?

- Ekscytacja. I przewidywanie, co to będzie, jak słuchacze odbiorą to co siedzi mi w sercu i to czym chciałam się z nimi podzielić. Generalnie lekka adrenalinka.

Co sprawiło, że zdecydowałaś się włączyć fragmenty z pamiętnika do tego konkretnego utworu?

- Wpadłam na ten pomysł bo pomyślałam, że to będzie świetna pamiątka i pozwoli nadać temu utworowi trochę nostalgii i sprawi, że będzie on jeszcze bardziej "mój".

Jakie wyzwanie stanowiło dla ciebie połączenie słów z pamiętnika bliskiej osoby z własnym przekazem w tej piosence?

- Największym wyzwaniem tutaj były emocje, które pękły podczas nagranie właśnie w momencie cytowania fragmentu z pamiętnika. Powiem szczerze, że ledwo się to udało. Poprosiłam chłopaków o zgaszenie światła, bo naprawdę było to dla mnie ciężkie, powiedziałam to raz prosto z serca i ten jeden raz był ostatnim.

Jakie emocje i myśli towarzyszyły ci podczas procesu tworzenia "Odwiedzać Cię"?

- Głównie miłość, tęsknota, żal, ale także nadzieja. Jakie myśli? Zastanawiałam się czy ta osoba jest już szczęśliwa tam u góry i czy byłaby szczęśliwa słysząc tę piosenkę.

Clip Karo Szczurowska Odwiedzać Cię

Możesz nam powiedzieć, co czujesz, kiedy myślisz o reakcjach słuchaczy na ten utwór?

- Czuje, że to jest właśnie to. Cieszę się, że moi słuchacze potrafią też utożsamić się z tym utworem. To było dla mnie najważniejsze, aby każdy odnalazł tam swoją historię.



Czy wydawanie bardziej intymnych utworów jest dla Ciebie trudniejsze niż tych bardziej ogólnych?

- Z jednej strony tak, jest większy stres bo bardziej otwieram się na ludzi, nie mam już na sobie żadnej maski, otwieram serce na muzykę całkowicie i wam to pokazuje. Lubię to robić.

Czy ten singel jest zapowiedzią pewnych tematów czy nastrojów, które będziemy mogli usłyszeć na nadchodzącym albumie?

- Nie, raczej nie. Choć nie ukrywam bardzo dobrze czuję się w takim klimacie również. Ta piosenka powstała właśnie jako wdzięczność i wspomnienie dla zmarłej bliskiej mi osoby. Początkowo nie miała być publikowana jak już wspomniałam, dlatego też różni się klimatem od moich poprzednich utworów.

Czy praca nad tym utworem wpłynęła na ciebie jako artystkę i osobę?



- Oj tak i to bardzo, czuję że mam większą pewność w tym aby właśnie otwierać to serce dla ludzi, że polubili to w mojej muzyce, że teksty bezpośrednio płynące z serca mają wielką moc. Jako osoba czuję, że po prostu zrobiłam coś dobrego i że to właściwa droga.

Jakie są twoje nadzieje co do przekazu, który słuchacze znajdą w "Odwiedzać Cię"?

- Mam ogromną nadzieję, że słuchacze odnajdą tam siłę i nadzieję na ponowne spotkanie ze zmarłymi, których kochaliśmy całym sercem. I, że pomoże im to w przetrwaniu trudnego czasu po stracie.

Zdjęcie Karolina Szczurowska / Mateusz Wlodarczyk / Agencja FORUM

Czy ten utwór stanowi swojego rodzaju hołd dla bliskiej osoby, o której jest mowa w tekście?

- Tak, dokładnie taki jest sens. Napisałam go dla M. i bardzo tęsknie.

Czy praca nad tym utworem wpłynęła jakoś na ciebie osobiście i twoje myślenie?

- Szczerze mówiąc, pokazała mi że okazywanie uczuć to nic złego. Nie pomyślałabym, że kiedykolwiek napisze tego typu tekst i z tego jestem bardzo dumna, że umiałam się tak otworzyć sama przed sobą.



Jakie jest twoje ulubione wspomnienie związane z nagrywaniem nadchodzącego albumu?

- Każdy moment jest super, każdy wyjazd do Warszawy wiąże się z super nowym doświadczeniem. Najfajniej chyba wspominam nagrania do klipu "Kwiatki" ale też nagrywanie piosenki "Odwiedzać Cię" w studio, to był totalny wyrzut emocji.

"Ogromny przeskok". Karolina Szczurowska szczerze o karierze po "The Voice Kids"

Jakie są twoje refleksje na temat rozwoju Twojej kariery od momentu udziału w "The Voice Kids" do teraz?

- Uważam, że jest ogromny przeskok od tamtego czasu do teraz. Nie tylko mentalnie i w myśleniu, które przychodzi z wiekiem, ale przede wszystkim moja wrażliwość muzyczna jest już na całkiem innym poziomie. Piszę, komponuję i pokazuję ludziom moją muzykę, to jest świetne.

Czy są jakieś konkretne historie od słuchaczy, które dowiodły ci, że twoja muzyka ma istotny wpływ na ich życie?



Clip Karo Szczurowska Kwiatki

- Często dostaję wiadomości, że np. ktoś słucha sobie mojej muzyki do porannej kawki i od razu ma lepszy dzień albo, że super się przy niej bawi. To jest super.

Jakie elementy muzyczne w "Odwiedzać Cię" uważasz za szczególnie istotne w przekazywaniu emocji?

- Myślę, że w tym utworze główną rolę spełnia pianino, które jest delikatne i jest jedynym instrumentem, który został nagrany nadaje on tej piosence takiego spokoju i delikatności.

Bardzo ważny jest też delikatny wokal i śpiewanie z emocjami, jak i chórki, które totalnie nadają emocji temu utworowi. Końcowy cytat z pamiętnika również jest mocnym elementem, który daje powiew nostalgii.

Czy piosenka "Odwiedzać Cię" jest odbiciem twojego osobistego doświadczenia, czy też raczej fikcyjną opowieścią?

- Ta piosenka to moje osobiste doświadczenie, to historia z mojego życia. Moje inspiracje co do utworów to przeważnie historie, które przeżyłam, doświadczyłam, lub jakieś oczekiwania.

Jakie uczucia towarzyszyły Ci w momencie, kiedy usłyszałaś "Odwiedzać Cię" po raz pierwszy w finalnej wersji?

- O wow, byłam przepełniona taka wdzięcznością i radością, nie wiem ciężko to opisać miałam ciarki na całym ciele i łzy w oczach, byłam bardzo szczęśliwa, że udało mi się tak stworzyć ten utwór dla M.

Czy masz nadzieję, że ten utwór pomoże słuchaczom przepracować własne emocje czy sytuacje z przeszłości?

- Tak, dokładnie. Taki jest sens tego utworu jeśli chodzi o przekaz. Mam nadzieje, że da słuchaczom taką siłę przede wszystkim w przetrwaniu czasu po stracie.

Czy teksty twoich piosenek stanowią dla ciebie formę terapii czy wyrazu emocji?

- Tak, pisanie tekstu to jest dla mnie wyrzut emocji siedzących w mojej głowie. Pomaga mi to też wyrażać siebie, bardzo to lubię.

Karolina Szczurowska o wyjeździe na Eurowizję. "Rozważam taką opcję"

Zdjęcie Karolina Szczurowska / Mateusz Włodarczyk / Agencja FORUM

Jakie wyzwania napotkałaś przy wybieraniu piosenek do swojego nadchodzącego albumu?

- Prawdę mówiąc, nie wybrałam jeszcze piosenek do albumu. Szukam inspiracji i pomysłu na ten album. Nie zdradzam za dużo, bo to jeszcze nic pewnego. Na razie skupiam się na singlach.

Jakie uczucia i myśli towarzyszyły ci w momencie, kiedy pierwszy raz usłyszałaś fragmenty z pamiętnika?

- Najcięższe dla mnie było wypowiedzenie tych słów do mikrofonu. Wiele różnych emocji i wspomnień wróciło i po prostu myślałam, że się nie uda, ale wypowiedziałam to finalnie ze łzami w oczach i charakterystyczne siorbnięcie nosem na końcu.



Czy jest jakaś anegdota związana z nagrywaniem "Odwiedzać Cię", którą chciałabyś się podzielić?

- Miałam piękny sen, w którym razem z tą osobą słuchamy tej piosenki i jesteśmy bardzo szczęśliwe. Taki szczegół, który właśnie wydarzył się noc przed nagraniem.

Czy przy pisaniu "Odwiedzać Cię" przyszedł moment, w którym poczułaś silne połączenie z bliską osobą?

- Oj tak, zdecydowanie. Uważam, że ona mi w tym bardzo pomogła. Nie chciała mi wyjść z głowy, więc uważam, że ma w tym swój duży udział.

Co jest dla ciebie najważniejsze podczas wybierania utworów na swój album?

- Najważniejsza dla mnie będzie spójność i wspólny klimat, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu.

Czy tworząc utwór "Odwiedzać Cię", zastanawiałaś się, jakie uczucia i emocje chciałabyś w niej przekazać, biorąc pod uwagę utratę bliskiej osoby?

- Mam ogromna nadzieję, że słuchacze odnajdą tam siłę i nadzieje na ponowne spotkanie z bliskimi osobami, które odeszły, których kochaliśmy całym sercem. I, że pomoże im to w przetrwaniu trudnego czasu po stracie.

W jaki sposób praca nad utworem wpłynęła na twoje emocje i myślenie o utracie bliskiej osoby?

- Wiem, że ta osoba bardzo cieszy się z tego, że napisałam dla niej piosenkę. Ta piosenka mnie poniekąd umacnia, często do niej wracam.

Czy uważasz, że utwór "Odwiedzać Cię" miałby szansę zrobić wrażenie na widowni Eurowizji, biorąc pod uwagę jego treść i emocjonalny przekaz?

- Wydaje mi się, że ten utwór nie nadawałby się na Eurowizję. Nie jest on zbyt eurowizyjny, jest dosyć spokojny. Jeśli chodzi o emocje to fakt są one tutaj zawarte, ale brakowałoby mocy temu utworowi jako całości.

Czy nadal rozważasz start w krajowych eliminacjach do Eurowizji, czy może skupiasz się teraz na innych projektach?

- Tak jak najbardziej rozważam taką opcję. Może wpadnie mi jakiś fajny pomysł na piosenkę i wyślę zgłoszenie lub ją nawet mam nagraną. Kto wie?!

Wideo Karolina Szczurowska - "Never Grow Up" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 12

Presja po "The Voice Kids". Moi rówieśnicy średnio reagowali na to, że odważyłam się spełniać marzenia"

Czy długość utworu "Odwiedzać Cię" była dla ciebie wyzwaniem w kontekście przekazania pełnej historii i emocji?

- Tak, jednak uważam, że ta długość sprawia, że ten utwór wymaga zapętlenia by dokładnie zrozumieć i przeżyć te emocje.

Czy w trakcie udziału w programie "The Voice Kids" doświadczyłaś presji czy też emocji związanych z rywalizacją w młodym wieku?

- Tak, doświadczyłam ale po programie. W programie atmosfera była jak najbardziej w porządku i nie było jako tako rywalizacji. Po programie po powrocie do domu poznałam, kto z moich bliskich wtedy przyjaciół jest tak naprawdę przyjacielem. Był to dla mnie ciężki okres, gdyż jestem z małej miejscowości i moi rówieśnicy średnio reagowali na to, że odważyłam się spełniać marzenia. No ale było minęło, nie robię z siebie męczennicy broń Boże, bo wbrew pozorom, było to potrzebne i dało mi ogromnego kopa, i odporność na takie zachowania.

Czy czas spędzony na udziale w programach telewizyjnych miał wpływ na to, jak postrzegasz wyzwania i możliwości w swojej karierze muzycznej?

- Oczywiście, że miał. Telewizja pozwoliła mi zobaczyć jak to wszystko wygląda z zupełnie innej strony. To doświadczenie, którego mi nikt nie odbierze. Jestem za to mega wdzięczna, że było mi dane być w takich programach, mam teraz zupełnie inny pogląd na to wszystko.

Czy uważasz, że kariera artysty budowana na autentyczności i prawdziwości jest bardziej trwała i wartościowa niż taka oparta na pozorach?

- Na pewno chcę , żeby moja była autentyczna i myślę, że taki coś jest w stanie przetrwać. Kariera budowana na pozorach i kłamstwie tak zwana szybka kariera, bo teraz łatko być popularnym robiąc jakąś głupią rzecz, czy wmieszać się w skandal. Uważam, że ciężka praca trwająca czasem wiele lat to klucz do sukcesu.

Czy uważasz, że uczciwość i otwartość wobec swoich słuchaczy są kluczowe w procesie budowania trwałej relacji z fanami?

- Jasne. Emocje, prawdziwość w tekście czy w muzyce to jedna opcji pokazania siebie fanom, a właściwie dajemy im możliwość aby nas bliżej poznali. Myślę, że taka bliskość znacznie wpływa na budowanie trwałej relacji.