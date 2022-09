W 2020 roku nastolatka wydała swój debiutancki album pt. "KARO", na którym znalazło się 10 utworów z czego, aż pięć było singlami. Płytę promował m.in. utwór pt. "Poranna" z Antkiem Smykiewiczem.

W 2021 roku wokalistka wzięła udział w dorosłej edycji programu "The Voice of Poland", trafiając do drużyny Marka Piekarczyka. Po rocznej przerwie, spowodowanej rozpoczęciem studiów medycznych, powraca z nowym materiałem, który jest podziękowaniem za dotychczasowe wsparcie odbiorców i jednocześnie zakończeniem pewnego artystycznego etapu, a zarazem zapowiedzią nowego wizerunku, który zbliża się wielkimi krokami.

Na kanale YouTube Karoliny można zobaczyć klip do singla pt. "Kwiatki" - jest to jeden z dwóch singli, który wokalistka przygotowała na zakończenie muzycznej ery płyty "KARO".

Clip Karo Szczurowska Kwiatki

"Kwiatki to piosenka, którą napisałam będąc w niesamowitej relacji, która ciągle trwa. Jest to relacja, która zaczęła się bardzo spontanicznie od bukietu polnych kwiatków po bukiet róż, szczere uczucie i miłość. Podczas tworzenia, zależało mi, żeby przekazać, że nie spodziewamy się, kiedy taka miłość pojawi się w naszym życiu, może dziać się to bardzo niespodziewanie i wywrócić nasz świat do góry nogami. Klip przedstawia moją relację z osobą, która tworzy wspólnie ze mną tę piękną historię. Na każdego z nas gdzieś w świecie czeka właśnie taka osoba, i każdemu z Was życzę jej odnalezienia" - mówi Karolina.