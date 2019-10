Zuza Jabłońska: Zobacz teledysk "Wisła"

Finalistka pierwszej edycji "The Voice Kids" Zuza Jabłoński prezentuje nowy klip - "Wisła".

Zuza Jabłońska prezentuje nowy teledysk AKPA

Autorami piosenki "Wisła" są Thomas Martin, Patryk Kumór, Lanberry i Zuza Jabłońska.

Clip Zuza Jabłońska Wisła

W każdym kolejnym utworze Zuza Jabłońska pokazuje inną odsłonę, jednak przy zachowaniu podobnej ekspresji oraz estetyki.

Nowe nagranie jest kolejną zapowiedzią debiutanckiego albumu przewidzianego na 2020 rok.

Klip do "Wisły" zrealizowany przez Dawida Ziembę porusza tematy odmienności oraz tolerancji. Finalistka "The Voice Kids" po raz kolejny zabrała głos w ważnej sprawie społecznej, tym razem odnosząc się do szykanowania wśród młodych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zuzia Jabłońska w "The Voice Kids" TVP

"Poznając osoby wyglądające, ubierające i zachowujące się inaczej niż my, poszerzamy własne horyzonty" - czytamy.

Do tej pory Zuza Jabłońska wypuściła single "Powiedz mi to w twarz" z gościnnym udziałem Jana Rapowanie i Silesa (ponad 15 mln odsłon), "Sami" (ponad 3,7 mln) i "Spacer po linie" (2,1 mln).

Clip Zuza Jabłońska Spacer po linie

Clip Zuza Jabłońska Powiedz mi to w twarz - ft. Jan-rapowanie & Siles

