Zuza Jabłońska to polska wokalistka, która zyskała rozgłos dzięki pierwszej edycji "The Voice Kids". W muzycznym talent show, pod trenerskim okiem Barona i Tomsona (muzyków grupy Afromental), doszła do ścisłego finału. Ostatecznie wokalistka przegrała z Roxie Węgiel i zajęła drugie miejsce.

Zadebiutowała albumem zatytułowanym "Psycho". Wcześniej artystka promowała swój talent wypuszczając single: "Sami", "Powiedz mi to w twarz" (z udziałem raperów Silesa i Jan-Rapowanie), "Spacer po linie", "Wisła", "Znasz mnie lepiej?", "Ty tylko chcesz" (gościnnym udziałem Kuby Karasia z The Dumplings, Kasi Lins oraz duetu BeMy) i "Duch" (z udziałem Sariusa).

W 2021 roku można było ją usłyszeć natomiast na płycie Pawbeatsa "Nocna" w utworze "Azyl", który wykonała razem z VNM-em.

Zuza Jabłońska cierpi na zespół Tourette'a - wrodzone zaburzenie neurologiczne, które objawia się m.in. niekontrolowanymi tikami i wydawaniem niezidentyfikowanych dźwięków.

Wokalistka zaskoczyła niedawno swoich fanów nagłą metamorfozą. Zuza zmieniła kolor włosów na rudy.

Zuza zdradziła też, że obecnie współpracuje z wytwórnią Sony Music Polska.

"Przesłuchaliśmy mój nowy materiał, idzie nowe" - napisała.

