Precastingi do nowych edycji "The Voice of Poland", "The Voice Kids" i "The Voice Senior" odbyły się na przełomie maja i czerwca. Teraz zakwalifikowane osoby biorą udział w nagraniach Przesłuchań w ciemno, czyli odcinków castingowych.

Najwcześniej na antenie zobaczymy "The Voice of Poland" - już 3 września.

Z kolei na wiosnę 2023 r. planowana jest emisja szóstej edycji "The Voice Kids" - w tym tygodniu ruszają nagrania. Według informacji portalu Wirtualnemedia.pl nie będzie zmian ani wśród prowadzących talent-show ani wśród trenerów.

"The Voice Kids" - kto w jury?

W jury od początku zasiadają Tomson i Baron z Afromental oraz Dawid Kwiatkowski. Od drugiej odsłony towarzyszy im Cleo, która zastąpiła Edytę Górniak. Z kolei program prowadzą Tomasz Kammel (od początku) i Ida Nowakowska (od trzeciej edycji, kiedy pojawiła się w miejsce Barbary Kurdej-Szatan).

W "The Voice Kids" udział mogą brać dzieci od 8 do 15 lat. Zasady są takie jak w dorosłym "The Voice": uczestnicy biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi.

Show Dwójki realizowany jest w nowym studiu formatu w budynku ATM Studio, w którym w poprzednich tygodniach nagrywano "Przesłuchania w ciemno" do "The Voice of Poland" (emisja od września) i "The Voice Senior" (emisja od stycznia 2023 roku).

Przypomnijmy, że laureatami poprzednich edycji "The Voice Kids" byli Roksana Węgiel, Anika Dąbrowska, Marcin Maciejczak, Sara James i Mateusz Krzykała.