Zuza Jabłońska jest "Psycho". Kiedy premiera debiutanckiego albumu 17-latki z zespołem Tourette'a?

"Dziwnie się zachowuję? Boisz się mnie? Nie rozumiesz? 'Powiedz mi to w twarz'" - zwraca się z apelem Zuza Jabłońska, wokalistka z zespołem Tourette'a. Znana z pierwszej edycji "The Voice Kids" 17-latka 16 października wyda swój debiutancki album "Psycho".

Zuza Jabłońska na tydzień przed premierą swojej płyty "Psycho" postanowiła wypuścić krótki film, w którym tłumaczy, na czym polega jej choroba.



"Boimy się tego, czego nie znamy, ale to nas nie usprawiedliwia" - podkreśla.

Zespół Tourette'a to wrodzone zaburzenie neurologiczne, które objawia się m.in. niekontrolowanymi tikami i wydawaniem niezidentyfikowanych dźwięków.

17-latka deklaruje "wytłumaczę, oswoję, zapoznamy się".

Przed premierą debiutanckiego albumu zaprezentowała także akustyczną wersję singla "Wisła", która znajdzie się na wydaniu deluxe albumu. To właśnie w klipie do tej piosenki Zuza poruszała tematy odmienności oraz tolerancji.

Zuza Jabłońska zyskała rozgłos dzięki pierwszej edycji "The Voice Kids", w której pod trenerskim okiem Barona i Tomsona doszła do ścisłego finału.



Do tej pory poznaliśmy single "Sami" ( sprawdź! ), "Powiedz mi to w twarz" (ft. Siles i Jan-Rapowanie) - posłuchaj! , "Spacer po linie" ( zobacz klip! ), "Wisła", "Znasz mnie lepiej?" ( sprawdź! ) i "Ty tylko chcesz" (gościnnie Kuba Karaś z The Dumplings, Kasia Lins i bracia Rosińscy z BeMy - posłuchaj! ) i "Duch" (z udziałem Sariusa).

Oto szczegóły płyty "Psycho":

1. "Nie zasypiaj"

2. "Liczę dni"

3. "Powiedz mi to w twarz" ft. Jan-rapowanie, Siles

4. "Spacer po linie"

5. "Wisła"

6. "Duch" ft. Sarius

7. "Paparapa"

8. "Ty tylko chcesz" ft. Kuba Karaś

9. "Psycho"

10. "Nie mów do mnie"

11. "Tarapaty" ft. Czesław Śpiewa

12. "Nic się nie stało".