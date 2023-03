"Album 'Dzika' ukazuje świat z bardzo kobiecej perspektywy. Jest o jej energii, sile, ciągłej cyklicznej przemianie, cierpieniu, spojrzeniu na świat, na miłość, na emocje. Skupiona, jak zawsze u Bovskiej, wokół delikatnej tkanki tego, co trudno opisać słowami, a co świetnie potrafi zmieścić się w piosence. Bovska przeszła przemianę od ostatniego albumu 'Sorrento'. Słuchać to w tekstach, których jest autorską i muzyce, którą współtworzyła wraz z producentem albumu Archie Shevskym" - czytamy w zapowiedzi.

Tytułowy utwór "Dzika" ma być swego rodzaju manifestem kobiety poszukującej swojej tożsamości i wewnętrznej akceptacji. Utwór dotyka intymności, jaką tworzymy sami ze sobą. Dzika dziewczynka uosabia spontaniczność, instynkt, głębokie odczuwanie rzeczywistości.

Od momentu wydania singla "Dzika", ukazały się jeszcze "Bałtyk", "Iskry", "Wielka Cisza" i bonusowe na płycie: "Barometr" oraz "System error". Obraz do utworu "Wielka cisza" otrzymał nagrodę za teledysk w kategorii "Ważny przekaz". Wraz z Filipem Skrońcem Bovska zrealizowała też film dokumentalny pt. "Iskry", czyli dokument o kobiecości.

Bovska - "Ziemia mi się pali"

Tuż przed premierą albumu, Bovska wypuściła kolejny singel. "Przebojowy utwór 'Ziemia mi się pali' to opowieść o silnej i niezależnej kobiecie, która walczy o swoje miejsce w świecie. To piosenka o wolności, o poczuciu pewności siebie" - głosi opis. W teledysku w reżyserii Marty Mach, Bovska to bohaterka, która jest w dzikim szale, a sam klip traktuje o drodze jako procesie, bez potrzeby dotarcia do celu.

Koncert promujący album "Dzika" odbędzie się już 7 marca w warszawskim klubie SPATIF.