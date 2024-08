Znowu zmiażdży konkurencję? Kolejny wielki sukces Taylor Swift

Gala MTV Video Music Awards odbędzie się 11 września i będzie można obejrzeć ją na antenie MTV. Jury nagrodzi twórców, którzy "w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrewolucjonizowali przemysł muzyczny i wywołali globalne dyskusje".

W ubiegłym roku wielką wygraną była Taylor Swift, która wróciła do domu z dziewięcioma statuetkami na jedenaście nominacji. Z kolei Shakira odebrała Video Vanguard Award, znaną również jako Michael Jackson Video Vanguard Award lub Lifetime Achievement Award. Ta statuetka jest przyznawana za wybitny wkład w kulturę popularną.

MTV Video Music Awards 2024: nominowani

Najwięcej - bo aż 10 - nominacji ponownie trafiło do Taylor Swift. Jedną nominację mniej zdobył Post Malone, natomiast po sześć trafiło do Ariany Grande, Eminema i Sabriny Carpenter. Po kilka nominacji zdobyli też Megan Thee Stallion, SZA, LISA, Olivia Rodrigo i Teddy Swims.

Poniżej lista nominowanych w poszczególnych kategoriach:

Teledysk roku

Ariana Grande - "We can't be friends (wait for your love)" - Republic Records

Billie Eilish - "LUNCH" - Darkroom / Interscope Records

Doja Cat - "Paint The Town Red" - Kemosabe Records / RCA Records

Eminem - "Houdini" - Shady / Aftermath / Interscope Records

SZA - "Snooze" - Top Dawg Entertainment / RCA Records

Taylor Swift ft. Post Malone - "Fortnight" - Republic Records

Artysta roku

Ariana Grande - Republic Records

Bad Bunny - Rimas Entertainment

Eminem - Shady / Aftermath / Interscope Records

Sabrina Carpenter - Island

SZA - Top Dawg Entertainment / RCA Records

Taylor Swift - Republic Records

Piosenka roku

Beyoncé - "TEXAS HOLD 'EM" - Parkwood Entertainment / Columbia Records

Jack Harlow - "Lovin On Me" - Generation Now / Atlantic Records

Kendrick Lamar - "Not Like Us" - pgLang, under exclusive license to Interscope Records

Sabrina Carpenter - "Espresso" - Island

Taylor Swift ft. Post Malone - "Fortnight" - Republic Records

Teddy Swims - "Lose Control" - Warner Records

Najlepszy nowy artysta

Benson Boone - Night Street Records, Inc. / Warner Records

Chappell Roan - Island

Gracie Abrams - Interscope Records

Shaboozey - American Dogwood / EMPIRE

Teddy Swims - Warner Records

Tyla - Epic Records

MTV Push Performance roku

August 2023: Kaliii - "Area Codes" - Atlantic Records

September 2023: GloRilla - "Lick or Sum" - CMG / Interscope Records

October 2023: Benson Boone - "In The Stars" - Night Street Records, Inc. / Warner Records

November 2023: Coco Jones - "ICU" - Def Jam

December 2023: Victoria Monét - "On My Mama" - Lovett Music / RCA Records

January 2024: Jessie Murph - "Wild Ones" - Columbia Records

February 2024: Teddy Swims - "Lose Control" - Warner Records

March 2024: Chappell Roan - "Red Wine Supernova" - Island

April 2024: Flyana Boss - "yeaaa" - vnclm_/ Atlantic Records

May 2024: Laufey - "Goddess" - Laufey / AWAL

June 2024: LE SSERAFIM - "EASY" - SOURCE MUSIC / Geffen Records

July 2024: The Warning - "Automatic Sun" - Lava / Republic Records

Najlepsza współpraca

Drake ft. Sexyy Red & SZA - "Rich Baby Daddy “ - OVO / Republic Records

GloRilla, Megan Thee Stallion - "Wanna Be" - CMG / Interscope Records

Jessie Murph ft. Jelly Roll - "Wild Ones" - Columbia Records

Jung Kook ft. Latto - "Seven" - BIGHIT MUSIC / Geffen Records

Post Malone ft. Morgan Wallen - "I Had Some Help" - Mercury / Republic / Big Loud

Taylor Swift ft. Post Malone - "Fortnight" - Republic Records

Najlepszy pop

Camila Cabello - Geffen / Interscope Records

Dua Lipa - Warner Records

Olivia Rodrigo - Geffen Records

Sabrina Carpenter - Island

Tate McRae - RCA Records

Taylor Swift - Republic Records

Najlepszy hip-hop

Drake ft. Sexyy Red & SZA - "Rich Baby Daddy “ - OVO / Republic Records

Eminem - "Houdini" - Shady / Aftermath / Interscope Records

GloRilla - "Yeah Glo!" - CMG / Interscope Records

Gunna - "fukumean" - Young Stoner Life Records / 300 Entertainment

Megan Thee Stallion - "BOA" - Hot Girl Productions

Travis Scott ft. Playboi Carti - "FE!N" - Cactus Jack / Epic Records

Najlepszy R&B

Alicia Keys - "Lifeline" - AK Records, under exclusive license to gamma.

Muni Long - "Made For Me" - Def Jam

SZA - "Snooze" - Top Dawg Entertainment / RCA Records

Tyla - "Water" - FAX Records / Epic Records

USHER, Summer Walker, 21 Savage - "Good Good" - mega / gamma.

Victoria Monét - "On My Mama" - Lovett Music / RCA Records

Najlepsza alternatywa

Benson Boone - "Beautiful Things" - Night Street Records, Inc. / Warner Records

Bleachers - "Tiny Moves" - Dirty Hit

Hozier - "Too Sweet" - Columbia Records

Imagine Dragons - "Eyes Closed" - KIDinaKorner / Interscope Records

Linkin Park - "Friendly Fire" - This Compilation / Warner Records

Teddy Swims - "Lose Control (Live)" - Warner Records

Najlepszy rock

Bon Jovi - "Legendary" - Island

Coldplay - "feelslikeimfallinginlove" - Atlantic Records

Green Day - "Dilemma" - Reprise Records / Warner Records

Kings of Leon - "Mustang" - Capitol Records

Lenny Kravitz - "Human"