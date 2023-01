Znacie go z "The Voice of Poland"! Ignacy wraca z utworem "To co mam"

Ignacy Błażejowski był najmłodszym uczestnikiem jedenastej edycji "The Voice of Poland". Przez program szedł pod skrzydłami Edyty Górniak.

Podczas bitew zmierzył się z Miłoszem Mogielskim. Nastolatkowie zaśpiewali utwór "Jak Gdyby Nic" z repertuaru Marcina Maciejczaka, zwycięzcy czwartej edycji "The Voice Kids". Melancholijny utwór, w którym najważniejsze jest pokazanie wrażliwości przypadł do gustu najmłodszym uczestnikom 11. edycji muzycznego talent show. Już po pierwszej próbie z trenerką nastolatkowie zaskoczyli swoją dojrzałością i świetnym wykonaniem. Edyta Górniak nie była w stanie ukryć wzruszenia.

"To jest nadzwyczajne, że mogę z wami pracować. Naprawdę nadzwyczajne. Dziękuję, że mnie wybraliście, że nie poszliście do kogoś innego" - mówiła wzruszona artystka. "Nie wiedziałem, że jest to możliwe wzbudzić łzy u tak doświadczonej wokalistki. Kompletnie nie wiedziałem, co w tym momencie mam zrobić, co mam powiedzieć. To jest chwila, której do końca życia nie zapomnę" - komentował zaskoczony Błażejowski.



Wideo Miłosz Mogielski vs. Ignacy Błażejowski - „Jak gdyby nic” - Bitwy - The Voice of Poland 11

"Myślę, że wyszedłeś poza skalę oceny. Nie myśli się o tobie jako o uczestniku, ale o osobie, które powoduje u nas uniesienie. Jesteś tutaj, aby dawać nam radość. Kłaniam się, to było niezwykłe przeżycie" - komplementował chłopaka Michał Szpak w kolejnych etapach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice of Poland". Marek Piekarczyk: Osobowość jest najważniejsza INTERIA.PL

Ignacy wraca z utworem "To co mam"

Dokładnie dwanaście miesięcy temu Ignacy wrzucił do sieci "Dream". Miał taki "dream", który stał się rzeczywistością. Muzyk podzielił się w tym roku ze słuchaczami aż dziesięcioma singlami (siedem autorskich kompozycji, dwa covery i wersja akustyczna).

Największy sukces odniósł "Czekam na znak", który pokrył się złotem.



Pierwsza piosenka w 2023 roku jest pełna optymizmu. "To co mam" opowiada o bezwarunkowej miłości i o tym, że relacja z drugim człowiekiem pomaga uwierzyć w siebie.

Wideo IGNACY - To co mam

Ten rok zapowiada się równie intensywnie, ponieważ Ignacy kończy pracę nad debiutanckim albumem.

Clip IGNACY Ostatni Raz

Ignacy powraca w nowej odsłonie!

Ignacy i jego "Ostatni raz"