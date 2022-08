Ignacy i jego "Ostatni raz". Znacie go z "The Voice of Poland"!

Ignacy Błażejowski był najmłodszym uczestnikiem jedenastej edycji "The Voice of Poland". Przez program szedł pod skrzydłami Edyty Górniak.

Podczas bitew zmierzył się z Miłoszem Mogielskim. Nastolatkowie zaśpiewali utwór "Jak Gdyby Nic" z repertuaru Marcina Maciejczaka, zwycięzcy czwartej edycji "The Voice Kids". Melancholijny utwór, w którym najważniejsze jest pokazanie wrażliwości przypadł do gustu najmłodszym uczestnikom 11. edycji muzycznego talent show. Już po pierwszej próbie z trenerką nastolatkowie zaskoczyli swoją dojrzałością i świetnym wykonaniem. Edyta Górniak nie była w stanie ukryć wzruszenia.

"To jest nadzwyczajne, że mogę z wami pracować. Naprawdę nadzwyczajne. Dziękuję, że mnie wybraliście, że nie poszliście do kogoś innego" - mówiła wzruszona artystka. "Nie wiedziałem, że jest to możliwe wzbudzić łzy u tak doświadczonej wokalistki. Kompletnie nie wiedziałem, co w tym momencie mam zrobić, co mam powiedzieć. To jest chwila, której do końca życia nie zapomnę" - komentował zaskoczony Błażejowski.



"Myślę, że wyszedłeś poza skalę oceny. Nie myśli się o tobie jako o uczestniku, ale o osobie, które powoduje u nas uniesienie. Jesteś tutaj, aby dawać nam radość. Kłaniam się, to było niezwykłe przeżycie" - komplementował chłopaka Michał Szpak w kolejnych etapach.

Ignacy i "Ostatni raz". Zobacz teledysk!

Artysta wypuścił nowy klip do bardzo osobistego utworu.

"'Ostatni Raz' jest zakończeniem pewnego etapu. Pożegnaniem się z obecnym stanem rzeczy i pójściem naprzód - mówi Ignacy.

"Uświadomiłem sobie, że stoję w miejscu i brakuje mi pola do rozwoju. Na próżno tracąc czas, zaglądam w przeszłość, zapominając o teraźniejszości. O tym też jest klip. Próbuję odnaleźć swoje nowe miejsce - tam, gdzie będę szczęśliwy i gdzie nie będę już musiał rozpamiętywać tego, co się wydarzyło" - dodaje.

Dla Ignacego najbliższe tygodnie to domykanie pewnego etapu i przygotowania do nowego życia na własną rękę. Od października Ignacy będzie studentem Wokalistyki Jazzowej na Akademii Muzycznej w Katowicach. Pochodzący z Krosna artysta nie przeprowadza się jednak do Katowic, a do Warszawy, gdzie podejmie dodatkowo studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Amerykanistyki. Studia na Akademii Muzycznej, na które przyjmowane są tylko dwie osoby rocznie, będzie odbywał w trybie indywidualnym.

A już na wrzesień Ignacy zapowiada kolejny singiel - tym razem po angielsku.

