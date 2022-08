Roksana Węgiel pierwsze kroki stawiała w programie "The Voice Kids". Choć miała wtedy zaledwie 13 lat, to swoją interpretacją utworu Beyonce "Halo" zapisała się w pamięci widzów. Później czekało ją pasmo sukcesów, a największym z nich jest zwycięstwo podczas Eurowizji Junior 2018.

Roxie ma już 17, a jej kariera ciągle się rozwija. W sieci pojawił się najnowszy utwór piosenkarki, pt. "Głośniej".

Roxie Węgiel namawia dziewczyny: "Głośniej"!

"Głośniej" to hasło przewrotne. Idealnie pasuje do tanecznego, głośnego beatu nowej piosenki Roxie, ale jest też swoistym protestem w duchu girls power. Bo dziewczyny wcale nie powinny być grzeczne i siedzieć cicho.

Dziś muszą o swoje zawalczyć, wiedzieć czego chcą i nie bać się po to sięgać.

Swoim nowym utworem Roxie namawia wszystkie dziewczyny, by nie bały się zrobić pierwszego kroku i szły po swoje.

Roksana Węgiel w przyszłym roku skończy 18 lat

Wokalistka urodziny obchodzi 11 stycznia. W przyszłym roku skończy 18 lat.

"Totalnie nie śpieszy mi się do dorosłości. Ten czas tak szybko ucieka. Pamiętam, jak będąc małą dziewczynką, mówiłam, że jeszcze tyle czasu do osiemnastki, a to już za półtora roku. Naprawdę bardzo szybko ten czas leci. Niektórzy mówią, że wyglądam na dużo starszą osobę, ale myślę, że telewizja też robi swoje, bo jednak wszystko w ekranie wygląda inaczej" - mówiła jeszcze niedawno Roksana Węgiel.

