Niektórzy obawiają się, że koncert piosenki wojskowej w TVP może nabrać politycznego charakteru. Inne koncerty z serii "Wakacyjna Trasa Dwójki" były pozbawione politycznych odniesień. W wydarzeniu które odbędzie się wyjątkowo w poniedziałek, a nie niedzielę, wezmą udział m.in. Trubadurzy, Filip Lato, Dagmara Bryzek czy Halina Frąckowiak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co Andrzej Piaseczny robił w TVP? INTERIA.PL

"Wakacyjna Trasa Dwójki. Koncert Piosenki Wojskowej Państw NATO" na Wyspie Spichrzów w TVP

We wcześniejszych koncertach serii brali udział głównie artyści disco polo, ale też gwiazdy często pojawiające się na antenie Telewizji Polskiej. Tym razem w repertuarze zabraknie letnich przebojów, a wieczór nabierze bardziej poważnego tonu. W Elblągu wystąpi naprawdę różnorodna obsada muzyczna: Trubadurzy, Filip Lato, Captain Jack, Halina Frąckowiak, Dagmara Bryzek, Julia Belei, Thre Voci, Jan Pietrzak i Marien.

Reklama

W social mediach TVP zapowiedziano koncert zdjęciem prowadzących ubranych w stroje z wojskowym motywem. Imprezę poprowadzą Tomasz Kammel, Aleksander Sikora, Ida Nowakowska oraz Karolina Pajączkowska.

Zdjęcie Prowadzący koncert w Elblągu wystąpią w strojach z motywem wojskowym? / instagram.com/ badzmyrazem.tvp

Koncert piosenki wojskowej w TVP. Internauci oburzeni

Jednym z artystów koncertu będzie Jan Pietrzak, który w ostatnim czasie często jest komentatorem w TVP Info, nigdy też nie ukrywał swojej sympatii wobec partii rządzącej. Widzowie obawiają się, że wakacyjne święto piosenki zamieni się w polityczny manifest. "Proszę, nie róbmy z wojska paździerza podległego władzy"; "Co tam robi Jan Pietrzak?"; "Czy na pewno teraz najbardziej brakuje nam piosenek NATO-wskich?".

Warto przypomnieć, że szerokim echem odbiła się marcowa gala rozdania Wiktorów, podczas której miał wystąpić Sting. W polskim internecie nastąpiło wielkie poruszenie i wystosowano kilka apeli do brytyjskiej gwiazdy, by nie przyjeżdżała do Polski i nie promowała swoją twarzą imprezy TVP, która często prezentuje zdanie całkiem odmienne do tego, co sądzi o rzeczywistości muzyk.

Sting odniósł się poniekąd do tych zdarzeń podczas koncertu w Warszawie, gdy na scenie jego apel przetłumaczył Maciej Stuhr. Aktor był jednym z krytykujących Stinga za to, że chce wystąpić na imprezie TVP (sprawdź!).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #113 Pełnia Bluesa. Amiya: Płyta "Roots" to rozprawa ze smutnymi wątkami w moim życiu Interia.tv

Czytaj także:

Mata wypuścił nowy numer. Zobacz teledysk "JESTEM POJ384NY"

Ulica w rodzinnym mieście Missy Elliott nazwana jej imieniem

Rage Against the Machine: Koncert w Polsce odwołany [OŚWIADCZENIE]