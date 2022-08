"Jestem dozgonnie wdzięczna" - skomentowała tę informację na Twitterze Missy Elliott, która stworzyła wiele niezapomnianych hitów i wielokrotnie współpracowała z takimi gwiazdami jak Christina Aguilera, Whitney Houston, Aaliyah, Mariah Carey, Madonna, Nelly Furtado, Ciara czy Mary J. Blige.

Choć ostatnio artystka jest nieco mniej aktywna, jej ostatni solowy album "The Cookbook" ukazał się na rynku wydawniczym w 2005 roku, czternaście lat później, zaskoczyła fanów minialbumem "Iconology", nie ustaje w wysiłkach, aby wspierać młodych muzyków. Niedawno autorka hitu "Work It" podzieliła się z początkującymi artystami pewną radą.

"Planowanie drugiego albumu to dla artystów kluczowy czas. Drugi album może być stresujący, ale równocześnie to najlepsza płyta do eksperymentowania. Nie bójcie się tego. Jeśli będziecie grać bezpiecznie zostaniecie zaszufladkowani i nigdy się z niej nie wydostaniecie bowiem, wasi słuchacze przyzwyczają się do jednego brzmienia. Idźcie za swoją intuicją i bądźcie nieustraszeni" - napisała na Twitterze gwiazda cytowana przez serwis NME.

W 2021 roku laureatka Grammy została uhonorowana gwiazdą w hollywoodzkiej Alei Gwiazd. "Nie masz pojęcia , co zrobiłaś dla tak wielu czarnych dziewczyn. Nie zasługujemy na Missy Elliott, a mimo to nadal dajesz nam radość i swoje serce" - powiedziała w laudacji jej wieloletnia menadżerka Mona Scott-Young.