Roxie Węgiel jest obecna na polskiej scenie od ponad pięciu lat, a scena i kamery to naprawdę jej żywioł. Nowa piosenka oraz album mają być dla niej otwarciem całkiem innego etapu kariery.

- Bardzo dobrze czuję się na planie klipu, lubię ten numer. On powstał w cudownej atmosferze. To była nasza pierwsza sesja z ekipą Wolf House Productions (producenci: Jeremi Sikorski, Kevin Mglej i Andrzej Jaworski - przyp. red.). Między nami coś tak po prostu kliknęło, wytworzyła się jakaś super więź i powstał po prostu na prawdziwych emocjach. Stąd myślę taka duża sympatia do niego z mojej strony. Gdy nagrywam ten klip, to w głowie mam te wszystkie chwile - powiedziała Roksana Węgiel w rozmowie z Interią.

Praca na planie klipu i premiera nagrań wciąż są dla piosenkarki ekscytujące. Dużym doświadczeniem była dla niej praca przy m.in. "The Voice Kids" czy Eurowizji Junior, dzięki czemu z czasem nabrała do produkcji teledysków więcej dystansu. - Każde nowe doświadczenie i praca na planie, to bardzo zmienia. Faktycznie każda daje mi coś nowego, a teraz mam bardzo duży dystans i luz. Widzę, że z planu na plan i klipu na klip czuję się coraz pewniej - dodaje.

Zdjęcie Roksana Węgiel na planie klipu "Ciche szepty" / Nghtlou Konrad Tułak / materiały prasowe

"Ciche Szepty" to pierwszy singel z nadchodzącego albumu Roksany "13+5". - To piosenka, która niesie bardzo pozytywną energię. W studiu wygłupialiśmy się, mieliśmy świetny vibe i ona powstała przy okazji. Chcieliśmy przekazać te emocje, które nam tam towarzyszyły i przełamać też pewne schematy - śpiewam tam, że "Nie chcemy tacy być, tacy jak inni chcą". Prowadzimy faktycznie życia, które nieco odbiegają od normalności. Cały czas pracujemy, jesteśmy w studiu, tworzymy muzykę. Na co dzień raczej wiele osób nie żyje w ten sposób, więc to ta różnica. Chcemy podkreślić w piosence, że autentyczność i miłość do tego, co robimy jest istotna i nie chcemy być tacy jak wszyscy. Mamy swoje wartości, którymi się kierujemy w życiu. Myślę, że dużo osób może się z utworem utożsamić. On ma być przełamaniem takich stereotypów, pewnych schematów - opowiada zwyciężczyni Eurowizji Junior 2018.

Wideo youtube

Roksana Węgiel kończy 18 lat. "Wchodzę w nowy etap"

11 stycznia 2023 roku to ważny dzień w karierze wokalistki, ale też duży krok w jej życiu osobistym. To wtedy przypadają jej 18. urodziny. - Wchodzę w nowy etap życiowy. Dużo się zmieniło od początków mojej kariery, bo wówczas miałam 13 lat. Wiem, że wiele osób pamięta mnie z tego okresu i myśli, że Roksana Węgiel nadal jest trzynastolatką. Jednak, kochani, minęło już 5 lat. "13 + 5 = 18"! - śmieje się tłumacząc genezę tytułu nowego krążka.

Roksana wie, że wielu Polaków nadal ma ją za słodką, nastoletnią dziewczynkę, która skradła ich serca kilka lat temu. - To zrozumiałe, bo wiele osób nie śledzi na bieżąco tego, co się dzieje w mediach. Faktycznie najwięcej działo się, kiedy wygrałam Eurowizję i wtedy miałam 13 lat - stąd dużo osób myśli, że nadal tak jest - że nadal wyglądam tak jak wtedy, zachowuję się jak wtedy, nadal się tak wypowiadam. A wszystko się zmieniło - to też jest taki wiek, w którym człowiek się bardzo zmienia i tak naprawdę kształtuje. Oczywiście nie mam nikomu tego za złe, aczkolwiek chciałabym się pokazać z tej aktualnej strony - dodaje 18-latka.

Zdjęcie Roksana Węgiel / Nghtlou Konrad Tułak / materiały prasowe

Płyta ma pokazać odbiorcom, jaką artystką jest teraz. Będzie to pożegnanie z dawnym, dziecięcym wizerunkiem. - Przekaz z tej płyty jest dużo bardziej dojrzalszy. Zależało mi na tym, żeby podkreślić to, że wydarzyła się zmiana i że stała się naturalnie. To nie jest jakieś usilne pokazywanie tego, że "O, dorosłam", tylko jednak faktycznie ludzie pamiętają mnie z okresu dzieciństwa, a teraz wchodzę w dorosłość. Bardzo się cieszę, że wydaję ten album, bo mogę oddać siebie w 100 procentach ludziom. W końcu czuję, że ten album jest totalnie mój. Każde słowo jest autentyczne - dodaje wokalistka.

Czas nie stoi w miejscu, a fani Roksany Węgiel dorastają razem z nią. Mimo to gwiazda liczy, że krążek może spodobać się ludziom w różnym wieku. Zapowiada, że nie było jakiegoś klucza osób, dla których powstaje ta płyta. - Myślę, że fani zareagują dobrze, chociaż dla niektórych to może być zaskoczenie. Oni też rosną, dojrzewają. Na pewno jest to materiał dużo bardziej dojrzalszy niż moja pierwsza płyta, przez co myślę, że "13+5" trafi w gusta osób w moim wieku i być może starszych. Zobaczymy. Nie chcę zapeszać - mówi.

- Mnie się podoba, jestem bardzo zadowolona, a zależało mi na tym, żeby to po prostu było moje. To jest coś, z czym się bardzo utożsamiam - dodaje Węgiel.

Obejrzyj naszą rozmowę:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel w 18-te urodziny dla Interii: Dorastanie na oczach Polski nie jest łatwe [WYWIAD] INTERIA.PL

Polacy pokochali ją jako dziecko. Dziś ma 18 lat i zrywa z dawnym wizerunkiem

Nowy krążek zabierze słuchaczy Roksany w różnorodne klimaty - od popu przez trap, a nawet alternatywę. - Płyta ukaże się w marcu, pre-order startuje 11 stycznia. Mam nadzieję, że wam się spodoba, bo oddaję w niej dosłownie całe swoje serce - mówi Roxie.

Na płycie nie znajdą się utwory napisane w całości przez Roksanę, ale za to jest pewna, że w stu procentach oddają one to, co czuje. - Współpraca z chłopakami przebiegała świetnie, strasznie się zaprzyjaźniliśmy. Te sesje były wspólne, byłam przy tym wszystkim i tworzyłam z nimi. To bardzo autentyczny materiał i ja się pod nim podpisuję. Nieraz angażowałam się w pisanie tekstów, a to wszystko jest oparte na naszych przeżyciach, emocjach, więc jest autentyczność - opowiada.

W naszej rozmowie nie mogło zabraknąć tematu kariery, która dla dziecka może być czymś naprawdę obciążającym. Jej wykonanie "Halo" w programie "The Voice Kids", które stało się jej przepustką do sławy. Miała wtedy tylko 13 lat - później przyszły kolejne sukcesy w postaci m.in. zwycięstwa w Eurowizji Junior 2018. Dorastanie na oczach ludzi może być trudne. Roksana Węgiel uważa, że by to sobie ułatwić nie należy przejmować się opiniami innych osób.

Zdjęcie Roksana Węgiel ujawniła, że jej chłopakiem jest producent krążka, Kevin Mglej / Nghtlou Konrad Tułak / materiały prasowe

- Na pewno nie jest to łatwe i trzeba mieć dystans do tych wszystkich komentarzy. Bardzo duży dystans. Nie przejmować się tym. Ja obrałam taką technikę, że po prostu zazwyczaj się z tego śmieję w zależności oczywiście jaki to jest komentarz. Jest też dużo pozytywnych opinii, które zawsze się docenia, aczkolwiek jest też sporo hejtu. Po prostu trzeba mieć dystans, ja mam strasznie duży dystans. Pamiętam, że też był moment, w którym się przejmowałam. Oczywiście - dorastanie na oczach całej Polski nie jest łatwe - mówi Roksana.

A co Roxie zamierza po wydaniu albumu? Nowy rok to na pewno czas wielu koncertów. - Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli. Planuję zrobić show, gdzie będzie choreografia i fajne wizuale. Zobaczymy. 2023 rok będzie bardzo mocny rokiem. Plany są naprawdę ambitne - zdradza Roxie.

Wiemy też na pewno, że na tę chwilę Roxie nadal nie jest zainteresowana udziałem w dorosłej Eurowizji. - Nic się nie zmieniło. Na razie nie, ale jeśli będę miała tylko fajną piosenkę i poczuję, że to jest ten moment, to czemu nie? - mówi nie zamykając drzwi w tym aspekcie.

Na koniec jeszcze pytam, co doradziłaby młodym, którym marzy się kariera. Roksana Węgiel wie, że najważniejsza jest ciężka praca. - Na pewno potrzeba dużo determinacji, wytrwałości, pasji i siły. Myślę, że też takiego wewnętrznego dążenia do tego celu, które sobie gdzieś tam każdy z nas postawi. Ważna jest wiara w siebie, wiara w swoje możliwości i nieprzejmowanie się innymi. No i ciężka praca. Przede wszystkim dużo ciężkiej pracy - kończy.

Zdjęcie Roksana Węgiel / Nghtlou Konrad Tułak / materiały prasowe

