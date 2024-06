Złoty przycisk Simona Cowella. Jak jeden moment zmienił życie Caluma Scotta?

Calum Scott jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów w Wielkiej Brytanii, odnoszącym sukcesy i rozwijającym swoją karierę muzyczną. Jego przygoda z muzyką zaczęła się od udziału w 9. edycji brytyjskiego "Mam Talent". Na przesłuchania przyszedł z siostrą Jade.

Wokalista podbił serca jurorów i publiczności swoją emocjonalną interpretacją utworu "Dancing On My Own" z repertuaru Robyn. Jury, w skład którego wchodzili Amanda Holden, Alesha Dixon, David Walliams i Simon Cowell, wyraziło wiele pochwał pod adresem Scotta. Niestety, jego radość była przyćmiona przez niepowodzenie siostry.

Calum Scott - jak talent show zmienił jego życie?

Jade, siostra Caluma Scotta, pojawiła się na przesłuchaniach przed nim, wykonując piosenkę "Say You Love Me" z repertuaru Jessie Ware. Niestety, nie zdołała zaśpiewać całego utworu, ponieważ Simon Cowell przerwał jej występ. Mimo to, otrzymała drugą szansę, prezentując swoją interpretację piosenki "With Or Without You" zespołu U2. Niestety, jej drugi występ nie przekonał jurorów i Jade nie przeszła do kolejnych etapów programu.

Calum Scott swoją drogę w "Mam Talent" zawdzięcza głównie Simonowi Cowellowi. Juror był tak oczarowany wykonaniem "Dancing On My Own" w interpretacji Caluma, że zdecydował się wcisnąć "złoty przycisk", zapewniając mu miejsce w etapie występów na żywo. Chociaż Scott ostatecznie zajął 6. miejsce w programie, jego kariera nabrała rozpędu dopiero po zakończeniu show.

W 2016 roku Scott nagrał i wydał swoją wersję utworu "Dancing On My Own", który tak bardzo zachwycił zarówno jury, jak i publiczność. Teledysk do tego utworu zdobył ogromną popularność, osiągając ponad 525 milionów wyświetleń. Natomiast nagranie z jego przesłuchań w "Mam Talent" zostało obejrzane już ponad 389 milionów razy, a liczba ta wciąż rośnie.

