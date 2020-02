Złe uczynki Deranged (nowa płyta "Deeds Of Ruthless Violence")

Szwedzka formacja Deranged przygotowała 10. album.

Brutalni deathmetalowcy spod znaku grozy, mordu i estetyki gore nagrywali w rodzimym Berno Studio (Amon Amarth, The Crown, Witchery) w Malmö.

Autorem okładki jest amerykański artysta Mike Hrubovcak, znany też jako wokalista m.in. Divine Rapture, Monstrosity i Vile.



"To death metal grany tak, jak należy. Żadnych tanich chwytów, przebieranek, teatru, makijażu, zero wciskania kitu. Po prostu szczerze bezlitosny metal w agresywnym i brutalnym wydaniu" - zapewnia Rikard Wermén, perkusista i lider Deranged.



Przypomnijmy, że "Deeds Of Ruthless Violence" będzie pierwszą płytą Szwedów z udziałem nowego wokalisty Johana Bergströma (także w Visceral Bleeding), który dołączył do Deranged w 2017 roku.



Pierwszy od czterech lat longplay podopiecznych pilskiej Agonia Records ujrzy światło dzienne 27 marca (CD, winyl, cyfrowo).



Grupa opublikowała właśnie singel "Necro-bulimia Interfering Afterlife", który możecie sprawdzić poniżej:

Oto lista utworów albumu "Deeds Of Ruthless Violence":

1. "Necro-bulimia Interfering Afterlife"

2. "Engulfed By Hate I Stab To Kill"

3. "Level Of Lividity"

4. "Carnal Provision For The Rotten Masses"

5. "Through Stages Of Putrefaction"

6. "Carried In Pain, Released By Torture"

7. "Quarantine Required For Living Entities"

8. "I Send You Half The Kidney I Took".