Boxset "Rock 'n' Roll Star!" Davida Bowiego , który ukaże się 14 czerwca 2024 roku, skupiony będzie na postaci Ziggy'ego Stardusta i pracach nad albumem "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars" z 1972 roku.

Na pięciu płytach znajdą się dema, występy w BBC, a także wersje live i nagrania z sesji studyjnych. Aż 29 utworów nie było nigdy wcześniej oficjalnie dostępnych. "Pudełko" otwiera piosenka "So Long 60s", w sumie znajdą się na nim aż 74 utwory i oryginalny album w wersji Blu-Ray z 2012 (w 96kHz/24bit PCM stereo).

Dodatkowo do zestawu dołączono dwie książki zawierające nuty, zdjęcia, wywiady i reprodukcje notatników Davida Bowiego. Wśród niewydanych wcześniej nagrań są alternatywna wersja "Shadow Man", cover utworu "I Can't Explain" The Who, a także kilka wczesnych demówek z sesji do "Ziggy'ego Stardusta".

Na "Rock 'n' Roll Star" znajdą się także kompozycje, które trafiły później na album "Aladdin Sane".

David Bowie i specjalny boxset "Rock 'n' Roll Star". Lista utworów

Płyta 1:

So Long 60s (San Francisco Hotel recording) *

Hang On To Yourself (early demo) *

Lady Stardust (demo)

Ziggy Stardust (demo)

Star (Aka Stars) (demo) *

Soul Love (demo and DB spoken notes) *

Starman (demo 1 excerpt) *

Starman (demo 2) *

Moonage Daydream (The Arnold Corns version)

Hang On To Yourself (The Arnold Corns version)

Looking For A Friend (The Arnold Corns version - rough mix) *

Haddon Hall Rehearsals Segue: Ziggy Stardust / Holy Holy / Soul Love *

Star (Aka Stars) (Haddon Hall rehearsal) *

Sweet Head (Haddon Hall rehearsal) *

Płyta 2:



Sounds Of The 70s: John Peel

Sesja zarejestrowana 11 stycznia 1972 roku i wyemitowana oryginalnie 28 stycznia:

Ziggy Stardust *

Queen Bitch *

Waiting For The Man *

Lady Stardust *



Sounds Of The 70s: Bob Harris

Sesja zarejestrowana 18 stycznia 1972 roku i wyemitowana 7 lutego:



Hang On To Yourself

Ziggy Stardust

Queen Bitch

Waiting For The Man

Five Years



Old Grey Whistle Test Performance

Sfilmowana 7 lutego 1972 roku i wyemitowana 8.02.1972.

Oh! You Pretty Things (take 1)

Queen Bitch

Five Years

Płyta 3:

Sounds Of The 70s: John Peel

Sesje zarejestrowana 16 maja 1972 i wyemitowana 23 maja:



White Light/White Heat

Moonage Daydream

Hang On To Yourself

Suffragette City

Ziggy Stardust



Johnnie Walker Lunchtime Show

Sesja zarejestrowana 22 maja 1972 i wyemitowana 5-9 czerwca:

Starman

Space Oddity

Changes

Oh! You Pretty Things

Sounds Of The 70s: Bob Harris

Sesja zarejestrowana 23 maja 1972 i wyemitowana 19 czerwca:



Andy Warhol

Lady Stardust

White Light/White Heat

Rock 'N' Roll Suicide



Top Of The Pops Performance

Występ sfilmowany 5 czerwca 1972 i wyemitowany 6 lipca:

Starman

Płyta 4:



Round And Round

The Supermen (Ziggy session version)

Holy Holy (Ziggy session version)

Velvet Goldmine (Ziggy session outtake)

Starman (original single mix)

John, I’m Only Dancing (original single version)

Recorded Live At The Music Hall, Boston

Nagrania z 1 października 1972



The Supermen

Changes

Life On Mars?

My Death *

John, I’m Only Dancing

Płyta 5:



Looking For A Friend (The Arnold Corns version 2022 mix) *

Hang On To Yourself (early Ziggy session take) *

Star (take 5 alternative version) *

Lady Stardust (take 1 alternative version) *

Shadow Man (Ziggy session version) *

The Supermen (Ziggy session version 2023 Mix) *

Holy Holy (Ziggy session version alternative mix) *

Round And Round (alternative mix)

It’s Gonna Rain Again (Ziggy session outtake) *

Looking For A Friend (Ziggy session version) *

Velvet Goldmine (Ziggy sessions outtake 2022 mix) *

Sweet Head (Ziggy sessions outtake 2022 mix) *

Starman (Top Of The Pops version 2022 mix)

John, I’m Only Dancing (alternative Trident Studios version) *

I Can’t Explain (Trident Studios version) *

Bonus Mix

Moonage Daydream (2003 instrumental mix)





Blu Ray Audio



The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars

Original album mix (96khz/24bit Stereo)

The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars And Extras

2003 5.1 Mixes (DTS-HD Master Audio 5.1 - 96khz/24bit)

Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth)

Early Ziggy Stardust album track listing - December 1971 (96khz/24bit PCM stereo)



* - oznaczone gwiazdką dotąd nie były wydane.