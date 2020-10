Zespół Toto znów zagra. W nowym składzie i na żywo

Minął rok odkąd Steve Lukather zasugerował kres supergrupy, znanej z takich hitów, jak: "Hold The Line", "Africa" czy "Rosanna". Okazuje się, że miał na myśli koniec działalności w składzie, który jego zdaniem się wypalił. W zespole zostali Lukather i Joseph Williams. Muzycy właśnie ujawnili plany na najbliższą przyszłość i przedstawili nowych kolegów.

Odświeżone Toto wystąpi już 21 listopada. Na żywo, ale w sieci. Frontmanem pozostaje Steve Lukather, współzałożyciel Toto (w 1977 roku). Drugi weteran, Joseph Williams był wokalistą zespołu w latach 1986-89 oraz w 2010.

Nowa gwardia to: basista John Pierce (wcześniej Huey Lewis and the News), klawiszowcy Dominique "Xavier" Taplin (występował m.in. w zespole Prince'a) i specjalizujący się w gatunku new age Steve Maggiora, saksofonista (oraz flecista) i wokalista Warren Ham (występował z Ringo Starrem), a także perkusista Robert "Sput" Searight.

Na stronie zespołu można przeczytać, że obecny skład jest już... piętnastym w historii Toto. I pewnie nie ostatnim, bo Lukather zaznacza: "Spędziłem prawie cztery i pół dekady jako jedyny oryginalny członek Toto, który nigdy nie opuścił koncertu ani albumu, pielęgnując jego dziedzictwo (...). To coś, czego nigdy nie przestanę robić".

Bilety na internetowy koncert można kupić za pośrednictwem platformy Dice.fm. W zależności od regionu świata bilety mają inną cenę. Kosztują 15 dol. (Ameryka Północna), 15 funtów (Europa) lub 21 dol. (Azja).

Zespół ogłosił też, że w przyszłym roku wyruszy w tradycyjną, światową trasę koncertową, ponadto zarówno Steve Lukather, jak i Joseph Williams wydadzą solowe albumy.