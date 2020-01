Marcin Jędrych na 30-lecie RMF FM: Od Scorpions do Toto

Z okazji 30-lecia RMF FM prezentujemy listę 10 piosenek, które tworzyły historię stacji. Zestawienie przygotował jeden z najpopularniejszych dziennikarzy radia - Marcin Jędrych.

Na czele grupy Scorpions stoi Klaus Meine /fot. Bartosz Nowicki

Oficjalnie działalność RMF FM rozpoczęła się 30 lat temu, 15 stycznia 1990 r. Pierwszą piosenką na antenie był przebój "Africa" grupy Toto i jego oczywiście nie mogło zabraknąć na liście przygotowanej przez Marcina Jędrycha.

Reklama

Był on autorem i prowadzącym słynnej listy przebojów Hop Bęc oraz współprowadzącym audycji JW23. Obecnie prowadzi programy Disco 90, Rockandrollowa historia świata (z Markiem Piekarczykiem, byłym wokalistą grupy TSA) i Wszystko w temacie.

Scorpions - "Wind Of Change"

W 1990 roku gdy jeszcze funkcjonowały analogowe centrale telefoniczne antenowy numer RMF 21-68-21 często się zawieszał. By go odblokować, trzeba było zadzwonić na centralę i poprosić miłe panie tam pracujące, by odpowiednio zareagowały. Ponieważ bardzo lubiły "Wind Of Change" wystarczyło czasem zagrać tylko same "gwizdy", a panie już wiedziały, co robić.

Clip Scorpions Wind Of Change

Celine Dion - "My Heart Will Go On"

To był wielki hit Hop Bęc, przez wiele tygodni znajdował się na pierwszym miejscu listy. A jego popularność udało się zbudować także dzięki specjalnych wersjom tego nagrania, w których pojawiały się wycięte z filmu "Titanic" fragmenty dialogów głównych bohaterów. Ale największą frajdę słuchaczom sprawiała nasza krajowa wersja zmontowana przez znanego wszystkim "montera" a zawierająca urywki z kultowego filmu "Rejs".

Wideo Celine Dion - My Heart Will Go On - Music Video Titanic Sondtrack

Maanam - "Anioł"

Pewnego jesiennego dnia w 1991 roku do radia wpadli niespodziewanie Kora i Marek [Jackowski, gitarzysta i kompozytor grupy Maanam] przynosząc taśmę ze swoją najnowszą piosenką. To była taka typowa taśma radiowa, którą można było odtworzyć na magnetofonie szpulowym. Powiedzieli po prostu: macie tu nasz nowy kawałek, chyba z tego będzie przebój. I faktycznie tak się stało. "Anioł" do dziś jest jedną z najpiękniejszych piosenek w repertuarze Maanamu.

Wideo Maanam - Anioł (Miłość to wieczna tęsknota)

Crowded House - "Don't Dream It's Over"



W niedzielne przedpołudnia na antenie RMF pojawiał się program Szkółka niedzielna, jednym z jego charakterystycznych elementów był hejnał, czyli piosenka grana - zgodnie z krakowską tradycją - w południe. To była taka specjalna piosenka zespołu Crowded House, która w tekście miała właśnie zawarte to magiczne słowo "Hey Now".

Clip Crowded House Don't Dream It's Over

Wet Wet Wet - "Love Is All Around"



Dzięki tej piosence udało się uratować wiele złamanych serc, udało się przesłać słowa otuchy dla tych, którym akurat brakowało prawdziwej miłości. Słynny filmowy przebój stał się jednym z najważniejszych utworów połowy lat dziewięćdziesiątych, a w 1994 został wybrany w plebiscycie Przebojem Roku zdobywając rekordową liczbę głosów od słuchaczy, którzy wtedy swoje typy przystali na kartkach pocztowych.

Clip Wet Wet Wet Love Is All Around

Robert Chojnacki - "Budzikom śmierć"



W 1996 roku podczas drugiej Inwazji Mocy mieliśmy do dyspozycji wielki ekran wideo, na którym wyświetlane były teledyski. Było ich wtedy jeszcze niewiele a tym, który zawsze rozpoczynał naszą zabawę z uczestnikami imprezy był kawałek "Budzikom śmierć". To był utwór dedykowany przede wszystkim ekipie Inwazji Mocy, która zawsze z racji wielu nocnych obowiązków była ciągle niewyspana.

Clip Robert Chojnacki Budzikom śmierć

Bomfunk MC's - "Freestyler"



Pojawienie się tego nagrania to była prawdziwa muzyczna rewolucja - nikt tak wcześniej nie grał, nie odważył się na takie podejście do tworzenia przeboju. A zrobili to nikomu wtedy nie znani artyści z Finlandii. Dziś po ponad 20 latach od premiery wielu współczesnych twórców zazdrości im takiego artystycznego luzu. Nagranie przez wiele tygodni było w czołówce listy Hop Bęc.

Clip Bomfunk MC's Freestyler

Brainstorm - "Maybe"

Na początku XXI wieku do głosu zaczęli dochodzić wykonawcy z krajów, których wcześniej nikt nie podejrzewał o muzyczne zdolności. Utwór "Maybe" w wykonaniu Brainstorm był wielkim przebojem tylko w Polsce i to właśnie dzięki RMF FM świat usłyszał o sympatycznym zespole pochodzącym z Łotwy. Muzycy chętnie przyjeżdżali do nas, występując na żywo w programach prezentowanych na antenie.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. BrainStorm Maybe

Puff Daddy & Faith Evans - "I'll Be Missing You"

Kultowe nagranie z listy Hop Bęc - pierwszy numer jeden i nagranie, które najdłużej w historii tego programu było na szczycie. Utwór trafił do notowania w czerwcu 1997 roku a opuścił je po 161 emisjach w lutym 1998 roku. Do dziś jest to melodia, która brzmi jak hymn tego słynnego programu i od razu przywołuje same miłe wspomnienia z nim związane.

Clip Diddy I'll Be Missing You - feat. Faith Evans & 112

Toto - "Africa"

To jest piosenka - legenda, utwór, który jako pierwszy został wyemitowany na antenie radia w 1990 roku. Do dziś każde jego pojawienie się w eterze przywołuje jednoznaczne skojarzenie - "Africa" to radio RMF FM. Muzycy grupy Toto wywiadzie jakiego udzielili w 2015 roku byli bardzo zaskoczeni popularnością oraz rolą jaką pełni do dziś ten piękny kawałek w muzycznej bazie radia.