Zespół IRA powraca z nowym materiałem. Posłuchaj utworu "Zimowa"

Zespół IRA szykuje kolejną płytę. Opublikowali właśnie nowy singel pod tytułem "Zimowa". Kiedy premiera albumu?

Wokalistą grupy IRA jest Artur Gadowski AKPA

Pierwszym opublikowanym nowym utworem zespołu IRA było "W górę patrz". Później zespół zaprezentował singel "Chciałbym".

"Mięsiste riffy, świetna sekcja i mocny wokal Artura Gadowskiego udowadniają, dlaczego zespół tak świetnie sobie radzi od 33 lat na rynku muzycznym" - można było przeczytać w materiale prasowym.



W lutym miała miejsce premiera kolejnej nowej piosenki pod tytułem "Zimowa".

Powstał również teledysk, który wyreżyserował wokalista zespołu, Artur Gadowski. "Wyreżyserowałem teledysk, zmontowałem. Amatorsko bawiłem się w filmowanie przez ostatnie trzydzieści cztery lata. Przyszedł czas, że trzeba było poważniej się tym zająć. Muszę się jeszcze dużo nauczyć" - przyznał.

Utwór zapowiada 12. studyjną płytę zespołu, która ukaże się w 2021 roku. Na albumie nie zabraknie ballad oraz gitarowych riffów. "Jesteśmy zespołem starej daty, wydajemy płyty w starym stylu, więc wyjdzie na kompakcie. Czasy są takie dziwne, że płyt się nie wydaje, tylko piosenki pojawiają się w serwisach. Ludzie słuchają ich wszędzie i w każdych okolicznościach" - komentowali muzycy w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

Grupę IRA, w 1987 roku, założył w Radomiu gitarzysta Kuba Płucisz. Nazwa po łacinie oznacza gniew. W pierwszym składzie poza liderem pojawili się wokalista Artur Gadowski, basista Dariusz Grudzień, perkusista Wojtek Owczarek i grający na klawiszach Grzegorz Wawrzeńczyk, który jeszcze przed nagraniem debiutanckiej płyty został zastąpiony przez Tomasza Bracichowicza.

Przełom lat 90. to kolejne zmiany składu, koncerty (w tym choćby trasa po ZSRR) i wydanie pierwszego albumu zatytułowanego po prostu "Ira".

Przełomem była druga płyta "Mój dom" (1991), która przyniosła przeboje "Mój dom", "Nie zatrzymam się", "Nadzieja" i "Bierz mnie" i do dziś uznawana jest za największe osiągnięcie grupy. W nagraniach udział wzięli: Gadowski, Płucisz, Owczarek, gitarzysta Piotr Łukaszewski i basista Piotr Sujka.

Po wydaniu płyty "Ogrody" (1995) doszło do rozstania z Płuciszem i Łukaszewskim, co poskutkowało zawieszeniem działalności na pięć lat. Dorobek zespołu zamyka na razie 11. studyjna płyta "My" z maja 2016 r.