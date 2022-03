24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wprowadził stan wojenny i zakazał opuszczać kraj mężczyznom w wieku 18-60 lat. Ogłoszona została też powszechna mobilizacja.

29 marca na stadionie w Birmingham planowany jest charytatywny "Concert for Ukraine". Wydarzenie będzie transmitowane w telewizji, a zyski z koncertu trafią do potrzebujących z Ukrainy za pośrednictwem Disasters Emergency Committee, komitetu zrzeszającego 15 największych organizacji charytatywnych z Wielkiej Brytanii (m.in. brytyjski Czerwony Krzyż, Oxfam czy Save the Children). Szacuje się, że koncert może przynieść ok. 3 mln funtów.

Na scenie mają pojawić się m.in. Ed Sheeran, Camila Cabello, Snow Patrol, Emeli Sande i Gregory Porter.

To właśnie do Eda Sheerana zaapelowali muzycy ukraińskiej grupy Antytila ( posłuchaj! ), którzy od momentu ataku Rosji zamienili swoje instrumenty na karabiny i bronią swojej ojczyzny.

Na Instagramie ubrani w mundury i uzbrojeni muzycy zwrócili się bezpośrednio do brytyjskiego gwiazdora, wyrażając chęć zdalnego występu w Birmingham - prosto z walczącego Kijowa.

"Jesteśmy muzykami ukraińskiej grupy Antytila - jednego z najpopularniejszych ukraińskich zespołów, który ma wielu fanów także na całym świecie. W czasie pokoju nasze koncerty zapełniały stadiony. Wojna zmieniała nasze życie i obecnie z bronią w ręku walczymy z rosyjskimi okupantami" - czytamy.

"Dziękujemy wszystkim Brytyjczykom za wasze wsparcie. Uwierzcie mi, jesteśmy wdzięczni i zawsze będziemy, zawsze będziemy o tym pamiętać" - mówi Taras Topolia, lider formacji Antytila.

Grupa zaproponowała Sheeranowi, że połączą się zdalnie z Kijowa, by zagrać swoją muzykę na koncercie w Birmingham.

"Nasz zespół zagra naszą muzykę w Kijowie, mieście, które się nie poddało i nigdy się nie podda rosyjskim okupantom. Nie boimy się grać pod ostrzałem. Poprzez muzykę chcemy pokazać światu, że Ukraina jest silna i niepokonana. Będziemy walczyć i śpiewać o zwycięstwo przed całym światem, który nas popiera. 29 marca będziemy gotowi" - przekazali muzycy.

