Alesso i Zara Larsson połączyli siły we wspólnym singlu "Words", którego współautorami są także Karen Poole (Kylie Minogue) oraz niedawna laureatka nagrody BRIT, Becky Hill. Utwór łączy brzmienie Alesso z magnetycznym wokalem Zary.



Do piosenki powstał teledysk w reżyserii Jasona Lestera, filmowca i fotografa, który ma na koncie współpracę z takimi artystami jak Julia Michaels i Lauv. W klipie widzimy Zarę w misternie skonstruowanym złotym stroju, otoczoną antycznymi rzeźbami, który na myśl może przywodzić strój Księżniczki Lei z "Gwiezdnych Wojen". Alesso porusza się z kolei w wypełnionej światłami neonów industrialnej przestrzeni. Klip łączy futuryzm, klasycyzm, świat luksusowej mody i kultury rave.



"Words" to następca klubowych singli Alesso "Only You" (zrealizowany we współpracy z Sentinel) oraz "Dark" (które trafiło na ścieżkę dźwiękową najnowszego "Batmana"). Wcześniej Alesso przygotował duet z Katy Perry, "When I'm Gone", który stał się radiowym hitem i zapewnił artyście debiut w programie "Saturday Night Live" oraz zapewnił przychylne recenzje w takich mediach jak "Interview", "V Magazine", "PAPER", "People" i wielu innych.

Wideo Alesso - Words (Feat. Zara Larsson) [Official Music Video]

Kim jest Alesso?

Alesso, licząca się siła w świecie dance, wielokrotnie udowodnił, że świetnie wychodzi mu przełamywanie barier gatunkowych. Na koncie ma współpracę z tak różnorodnymi artystami jak Ryan Tedder, Calvin Harris, Tove Lo, Liam Payne, James Bay, Marshmello, Sebastian Ingrosso, Hailee Steinfeld, Florida Georgia Line czy Anitta. Do jego największych hitów należą utwory "If I Lose Myself", "Under Control", "Calling (Lose My Mind)", "Let Me Go" czy "Is That For Me".

Kim jest Zara Larsson?

Zara Larrson prowokuje i przesuwa pop oraz kulturę do przodu za sprawą swoich inteligentnych i pełnych energii utworów. Debiutowała w 2017 albumem "So Good", który cieszy się tytułem drugiego najchętniej streamowanego kobiecego debiutu w Spotify w historii serwisu.

W katalogu Larrson znajdują się takie hity jak "Never Forget You", "Lush Life", "Ain't My Fault" i "Symphony" (nagrany z Clean Bandit). Zara Larsson występowała na Swedish Grammy Awards, Nickelodeon Kids' Choice Awards, MTV EMA, a także pojawiła się na koncercie noblowskim.

W 2020 wydała album "Poster Girl" z takimi hitami jak "Ruin My Life" i "Wow". Zara nawiązała współpracę z topowymi producentami takimi jak Max Martin i Young Thug. Wydawnictwo przekroczyło miliard odtworzeń. "The Guardian" nazwał ją "jedną z największych i najbardziej wygadanych gwiazd współczesnego popu".