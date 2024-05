Zaczynała w "The Voice Kids". Odniosła niesamowity sukces jako raperka

Bambi aktualnie jest uznawana za królową polskiej sceny hip-hopowej. Zaczynała w programie TVP "The Voice Kids", a teraz znajduje się w czołówce najlepszych artystów na platformie streamingowej Spotify. Liczby mówią same za siebie. Na drodze raperki do pierwszego miejsca stoi wyłącznie dwóch twórców. Kogo musi przegonić, żeby zostać najpopularniejszą polską artystką?

Bambi /Wojciech Olkusnik/East News /East News