Gwiazda dodała także, że decyzja, którą podjęła wspólnie z byłym chłopakiem, była spowodowana tym, jak potoczyły się ich życia. Oboje w dużym stopniu poświęcają się swojej karierze, przez co rozstanie wydawało się jedynym wyjściem z sytuacji. "Wiadomo, ja mam bardzo dużo pracy, on też był dużo za granicą i troszkę się nasze życie rozeszło , natomiast jest okej" - podsumowała Wieniawa.

Julia Wieniawa wystąpiła podczas Top of the Top Festival. Zaprezentowała jeden z najnowszych singli!

Wokalistka wystąpiła podczas tegorocznej edycji Top of the Top Festivalu. To właśnie przy okazji imprezy udzieliła wywiadu na temat swojego ostatnio zakończonego związku. Trzeciego dnia festiwalu, gdy koncerty w Operze Leśnej odbywały się pod hasłem "Muzyka to coś, co nas łączy", Julia Wieniawa zaprezentowała publiczności niedawno wydany singiel "Sobą tak". Narobiła sporo szumu swoimi tanecznymi brzmieniami i poderwała z siedzenia niejednego widza.