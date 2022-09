Zabójca Johna Lennona chciał wyjść z więzienia. Urzędnicy podjęli decyzję

John Lennon został zastrzelony obok swojego mieszkania na Manhattanie w Nowym Jorku 8 grudnia 1980 roku.

Sprawcę - Marka Chapmana - ujęto, a w 1981 roku usłyszał on wyrok. Mężczyznę uznano za niepoczytalnego i niebezpiecznego, a sąd skazał go na dożywotnie więzienie.

67-letni obecnie zabójca stawił się przed komisją ds. zwolnień warunkowych pod koniec sierpnia - informuje we wtorek agencja AP, cytując informacje departamentu więziennictwa stanu Nowy Jork.

Urzędnicy stanowi nie udostępnili jeszcze stenogramów z ostatniego przesłuchania, ale w poprzednich Chapman wielokrotnie wyrażał skruchę. Podczas przesłuchania w 2020 roku nazwał swoje czyny "potwornymi" i powiedział, że nie będzie miał "żadnych powodów do narzekań", jeśli zdecydują się pozostawić go w więzieniu do końca życia - pisze AP.



Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. John Lennon Imagine

"Zamordowałem go (Lennona - PAP), ponieważ był bardzo, bardzo, bardzo sławny i to jedyny powód, a ja bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szukałem sławy" - powiedział wtedy Chapman.



Następny raz ma się stawić przed komisją ds. zwolnień warunkowych w lutym 2024 roku.

Tego dnia odszedł John Lennon... 1 / 14 1963 r. - fot. Michael Ochs Archives Źródło: Getty Images/Flash Press Media udostępnij