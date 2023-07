Bebe Rexha pod koniec maja była gościem talk show Jennifer Hudson. To właśnie tam wyznała, że z powodu choroby przytyła ponad 13 kilogramów.

"Byłam w zeszłym roku u doktora - z moim problemem mierzy się wiele kobiet, a nawet o tym nie wiedzą. Zdiagnozowano u mnie PCOS, czyli zespół policystycznych jajników. Błyskawicznie przytyłam 13 kilogramów, może nawet więcej. Ale muszę myśleć pozytywnie i okazywać ludziom miłość" - komentowała.

PCOS powoduje zmiany metaboliczne i hormonalne, co może doprowadzać do przybierania m.in. do przybierania na wadze.

Wokalistka podczas tej samej rozmowy przyznała, że mierzy się - w związku z objawami jej choroby - z nieprzyjemnymi i obraźliwymi komentarzami.

"Gdy widzisz rzeczy takie jak te, miesza ci to w głowie. Nikt nie wie, przez co naprawdę przechodzisz. Żyjemy w 2023 roku, ludzie nie powinni komentować czyjejś wagi" - stwierdziła.



Bebe Rexha rzuciła chłopaka. Poszło o komentarze dotyczące jej wyglądu

W lipcu 33-letnia Bebe Rexha potwierdziła, że rozstała się ze swoim partnerem 38-letnim Keyanem Safyarim. Wokalistka ujawniła również prywatne wiadomości od jej byłego, w których komentował jej obecną wagę.



"Nigdy nie powiedziałem, że nie jesteś piękna i że cię nie kocham. Wiele razy podkreślałem to, jak piękna jesteś i jak bardzo cię kocham. Ale zawsze obiecywałem ci szczerość. Twoja twarz się zmienia i to ci powiedziałem... To część dyskusji, którą prowadziliśmy i o którą prosiłaś. Zależy mi na tobie więc cię nie okłamywałem. Przybrałaś na wadze 13 kilogramów i twoja twarz się zmieniła. Miałem udawać, że to się nie wydarzyło. Daj spokój, ja przytyłem dużo mnie i zaczęłaś nazywać mnie pulchnym. To nie znaczy, że cię nie kocham. Jeśli szukasz powodu do zerwania to ma sens... Ale to nie jest ten powód. Jeśli nie byłaś szczęśliwa ze mną, sobą, z kłamstwem i nie widziałaś nas w przyszłości to akceptuję to jako powód. Nie wykorzystuj czegoś takiego, aby uzbroić swój gniew i niepewność, którą masz. Wiesz, że zawsze będę cię kochał. Ważne jest, abyś spisała sobie pewne rzeczy, porozmawiała z terapeutą i znalazła źródło problemu. Daj znać, czy chcesz ze mną rozmawiać, gdy będziesz myśleć klarowniej" - napisał do niej.

Safyari i Rexha byli ze sobą od 2020 roku. Mężczyzna związany jest z branżą filmową.