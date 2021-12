Sara Sudoł, bo tak naprawdę nazywa się Young Leosia, urodziła się 13 sierpnia 1998 roku w Szczecinie. Piosenkarka, raperka, autorka tekstów, realizatorka dźwięku i DJ. Jest członkinią grupy Internaziomale.

Swoją karierę zaczęła jako didżejka, grając w klubach w całej Polsce. Jej pierwszy singel, "Wyspy" ( sprawdź! ), ukazał się w sierpniu 2020 roku. Pierwszym sukcesem natomiast była piosenka "Zakochałam się, ale zryłeś" nagrana we współpracy z B24.



W październiku 2020 roku wydała singel "Ulala" ( zobacz klip! ) z Żabsonem, Beteo i Boruccim. To on odniósł duży sukces w streamingu, przez co raperka stała się rozpoznawalna.

Największą popularność zyskała jednak w 2021 roku, wraz z wydaniem singla "Szklanki". Do utworu powstał teledysk, który do grudnia 2021 wyświetlono na YouTube prawie 28,5 miliony razy! Piosenka dostała się na szczyt polskiej listy Apple Music oraz Spotify. Jej płyta "Hulanki" uzyskała status złotej płyty.

Young Leosia: "Znalazłam się w takiej sytuacji, że teraz to ja jestem w stanie pomagać innym osobom"

Trasa promująca EPkę została wyprzedana. Przed raperką koncert finałowy, który odbędzie się na warszawskim Torwarze.

"Już jutro zagram koncert na Torwarze, jest to dla mnie niesamowicie ważny moment. Nigdy w życiu nie spodziewałabym się, że po pierwszym albumie - w zasadzie Epce wyprzedam tyle koncertów, na czele z tak dużym obiektem jak Torwar. Niektórzy raperzy pracują na to całe życie - mi udało się to w rok" - pisze na Instagramie Young Leosia.



Artystka wzięła udział w specjalnej akcji mającej pomóc innym kobietom.

"Nie stałam się z tego powodu próżna i nie biorę swoich przyszłych sukcesów za pewnik, wiem że dalej muszę bardzo ciężko pracować. Dlatego jestem wdzięczna za to co mam dzisiaj, a to co będzie jutro przyjmuję z pokorą. Znalazłam się w takiej sytuacji, że teraz to ja jestem w stanie pomagać innym osobom. Dlatego we współpracy z partnerem mojej trasy CCC i Sprandi, stworzyliśmy kampanię, która zwraca uwagę na tak ważną kwestię jak edukowanie i utwierdzanie dziewczyn w tym, że mogą, a przede wszystkim potrafią osiągnąć to o czym marzą. Aby stało się to możliwe zdecydowałam, że moje wynagrodzenie za jutrzejszy koncert, CCC przekazuje w kwocie 50 000 zł na rzecz fundacji Inspiring Girls Polska, których misją jest inspirowanie dziewczynek do osiągania wielkich celów" - dodała autorka "Szklanek".



Misją Inspiring Girls Polska jest jest inspirowanie dziewczynek do tego, aby były liderkami przyszłości - odważnie i w zgodzie ze sobą formułowały i realizowały swoje marzenia i ambicje współkształtując świat wokół siebie.



"Od zawsze staram się być przykładem kobiety, która radzi sobie w tym 'męskim' świecie nie gorzej niż jej koledzy. Czuję, że to co robię jest słuszne i potrzebne. Gdyby nie wiele osób na drodze mojego życia, nie byłoby mnie tu dzisiaj. Również gdyby ktoś powiedział mi kiedyś, że czegoś się nie da, nie byłoby mnie tu dzisiaj. Na szczęście nikt mi nigdy tego nie powiedział, a jutro siejemy zamęt na wyprzedanym Torwarze na mojej pierwszej trasie koncertowej. Do zobaczenia" - zakończyła post Young Leosia.