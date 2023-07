Xorsist: Posłuchaj singla z nowej płyty "At The Somber Steps To Serenity"

"At The Somber Steps To Serenity", podobnie jak wydany niezależnie debiutancki album "Deadly Possession" z 2022 roku, nagrano w kultowym dla gatunku, sztokholmskim Sunlight Studios, gdzie za konsoletą zasiadł legendarny producent Tomas Skogsberg. Współproducentem płyty jest także Francuz Iñaki Marconi, z którego usług korzystają m.in. Soen, Sepultura i Carcass.

Premierę drugiego longplaya sztokholmskiego tria zaplanowano na 6 października nakładem kalifornijskiej Prosthetic Records, z którą Xorsist podpisali niedawno kontrakt.

Nowy materiał Szwedów pilotuje singel "Blessed By The Divine". "Nic lepiej nie odzwierciedla naszego nowego brzmienia i muzycznego kierunku niż ten pierwszy singel. Dwa wokale plus nowy perkusista Alphonse, ten numer to coś nowego w dyskografii Xorsist" - napisali członkowie zespołu.

Premierową kompozycję "Blessed By The Divine" Xorsist możecie sprawdzić poniżej:

Wideo XORSIST - 'BLESSED BY THE DIVINE' (OFFICIAL AUDIO)

Na płycie "At The Somber Steps To Serenity" znajdziemy 10 utworów. Oto ich tytuły:

1. "A Life In Vain"

2. "Carve It Out"

3. "Blessed By The Divine"

4. "Imitation"

5. "Coterie Of The Depraved"

6. "Banished To Obscurity"

7. "Distorted Shapes"

8. "Grace"

9. "Darkened Wings"

10. "At The Somber Steps To Serenity".